Grávida, noiva de MC Guimê sofre de cefaleia e médico alerta: 'abordagem cautelosa'

Fernanda Stroschein sofre de cefaleia; em conversa com a CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader alertou e falou sobre cuidados na gravidez
Fernanda Stroschein (28) e MC Guimê (32) esperam Yarin, a primeira filha do casal. A influenciadora revelou no início de setembro um diagnóstico de cefaleia. Nas redes sociais, ela contou que o médico a diagnosticou após alguns exames: "Ele descobriu que eu tenho uma cefaleia que desenvolvi durante a gestação, inclusive por causas hormonais". O Dr. Saulo Nader explicou e alertou para o caso em entrevista à CARAS Brasil.
Neurologista, o médico explicou que é um termo médico para dores de cabeça, porém alerta: "Existem dezenas de tipos diferentes de cefaleia. A mais popular é a enxaqueca, mas a que mais ocorre mesmo é uma chamada cefaleia do tipo tensional."
Os tratamentos variam de caso a caso, como explica o especialista: "Para algumas pessoas, mudanças simples no estilo de vida já ajudam. Em outros casos, é necessário usar medicações específicas para prevenir ou aliviar as crises. Mas o mais importante é: dor de cabeça frequente não é normal. Se a cefaleia atrapalha sua rotina, a dica é procurar um neurologista."
O Dr. Saulo também acrescenta que durante a gestação, o quadro pode não acontecer, mas em alguns casos a doença pode se agravar: "A gravidez traz mudanças hormonais que podem tanto melhorar quanto piorar a dor de cabeça. Maior parte das mulheres que tem enxaqueca melhoram na gestação. Uma minoria, que pode ser o caso dela, infelizmente pioram."
O médico ainda complementou sobre o tratamento e alertou um desafio que pode ocorrer durante tratamento com medicações: "O grande desafio é que muitos medicamentos usados no tratamento da cefaleia não podem ser tomados durante a gestação. Por isso, a abordagem é mais cautelosa e sempre individualizada. A gente prioriza medidas não medicamentosas primeiro: sono regulado, alimentação adequada, hidratação, prática de atividade física e controle do estresse. Quando os remédios são inevitáveis, o neurologista vai escolher apenas aqueles seguros para o bebê e para a mãe."
Por fim, o neurologista explica que podem ser divididos em dois grupos: tratamentos durante crises e tratamentos preventivos. Ele finaliza: "Na gravidez, tem uma abordagem cautelosa. Evitamos ao máximo os medicamentos e quando são necessários, usamos os que têm segurança comprovada. Existem boas opções. É fundamental um acompanhamento conjunto entre o neurologista e o obstetra. Assim, conseguimos cuidar da dor da mãe sem colocar o bebê em risco."
Médico neurologista (CRM-SP:146114) pela USP, atua fortemente como comunicador em saúde dentro do tema TONTURA, sua área de maior expertise. É membro oficial da Bárány Society, a sociedade internacional de experts em Tontura e Vertigem, e foi coordenador (2022-24) do Departamento Científico de Tontura da Academia Brasileira de Neurologia. É médico do Hospital Albert Einstein.
TRATAMENTO
O QUE ELA TEM?
