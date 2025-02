Grávida, Lucilene Caetano volta a ser internada após novo diagnóstico

A jornalista Lucilene Caetano, ex-âncora da Band, voltou a ser internada na última quarta-feira, 5. Saiba qual foi o diagnóstico

A jornalista Lucilene Caetano, ex-âncora da Band, voltou a ser internada na última quarta-feira, 5, após ser diagnosticada com covid-19. Em novembro, ela, que está à espera da quarta filha com Felipe Sertanejo, passou 15 dias internada após contrair Influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana. Em um comunicado, a equipe dela deu mais detalhes de seu estado de sáude.

"A mesma foi diagnosticada com COVID-19 e encontra-se internada na semi-UTI da Maternidade Star, onde segue sendo cuidadosamente monitorada pela equipe médica da maternidade e também pelo seu obstetra, Dr. Gustavo Ventura. Gostaríamos de tranquilizar a todos que a bebê está bem e protegida pela placenta, não tendo sido afetada pelo vírus. Ela segue em ótimo estado de saúde", iniciou o texto.

E complementaram: "Lucilene está recebendo todos os cuidados necessários para sua recuperação, e a equipe médica continua acompanhando sua evolução de perto. Pedimos a todos que enviem boas energias e orações. Lucilene e sua filha vencerão mais esse momento com saúde e força. Continuaremos mantendo todos informados com qualquer atualização".

O que Lucilene Caetano disse sobre sua saúde?

Em uma publicação no feed do Instagram, Lucilene escreveu: "Tinha ido ao salão fazer o cabelo e comecei a me sentir muito mal. Sai do cabeleireiro e vim direto pro hospital por desencargo de consciência. Acabei ficando internada na SEMI UTI até mesmo devido a gravidade do que tive recentemente. E agora... mais essa", continuou.

"Graças a Deus ninguém da minha família pegou essa Covid. Somente eu. E sim, tomei as vacinas da Covid (Pfizer). Estou sendo bem cuidada aqui por toda a equipe da Maternidade Star e pelo meu obstetra", explicou.

"Quando chegamos no hospital, eu também estava com taquicardia e ela apresentou um pouco em decorrência minha mesmo. Mas depois tudo ficou normal nos demais exames dela. Ontem completamos 30 semanas. Ela está com quase 1kg e meio e 38 cm. E está bem, graças a Deus. Os exames demonstraram que ela não foi atingida pela Covid. Está bem protegida pela placenta", explicou sobre a herdeira.

Leia também: Grávida, Lucilene Caetano passa por novo susto: 'Desespero'