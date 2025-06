Graciele Lacerda mostra antes e depois de seu rosto após perder 8 kg em um mês

Seguindo dieta saudável e se exercitando, Graciele Lacerda mostra antes e depois de seu rosto depois de perder mais 8 kg; veja

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar que perdeu mais peso no último mês. Nesta segunda-feira, 09, a influenciadora digital compartilhou um antes e depois de seu rosto e falou sobre ter eliminado oito quilos.

Seguindo uma dieta saudável e fazendo exercícios físicos, a eleita do sertanejo provou mais uma vez como é possível emagrecer de forma natural após a gravidez. Depois de cinco meses do nascimento de Clara Lacerda Camargo, a empresária surgiu com quase 20 kg a menos .

Isso porque, no último mês, ela contou que eliminou 8 kg . Tempos atrás, ao exibir o antes e depois de sua barriga, Graciele Lacerda falou que tinha perdido 5 kg . Em entrevista para a CARAS, a nutricionista dela revelou que a mamãe de primeira viagem tinha emagrecido 11 kg no primeiro mês de Clara .

Graciele Lacerda já tinha perdido cerca de 11 kg

Após mais de um mês da chegada de Clara, Graciele Lacerda já tinha perdido 11 kg seguindo uma alimentação saudável e respeitando seu momento . Segundo Mariana Laperrière, nutricionista da famosa, o emagrecimento é um processo individual, dependendo de vários fatores como hormônios, atividade física, sono e alimentação.