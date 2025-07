Gordura usada em cirurgias plásticas pode ser reabsorvida pelo corpo, alertam especialistas

Procedimento de enxerto adiposo tem ganhado popularidade, mas requer cuidados e expectativas realistas, segundo cirurgiões

A cirurgia plástica com enxerto de gordura autóloga – quando a própria gordura do paciente é reaproveitada para preencher ou remodelar áreas do corpo – tem se tornado cada vez mais comum. Celebridades como Suzana Alves contribuíram para a visibilidade do procedimento, que une benefícios estéticos à segurança de se utilizar material biológico do próprio corpo. No entanto, especialistas alertam: parte dessa gordura pode ser naturalmente reabsorvida pelo organismo, o que influencia diretamente nos resultados esperados.

Esse processo de absorção não é uma complicação, mas sim uma característica natural do procedimento. Estima-se que entre 30% e 50% da gordura enxertada pode ser reabsorvida pelo corpo nos primeiros meses após a cirurgia. A variação depende de fatores como a técnica utilizada, a região do corpo tratada e os cuidados no pós-operatório. Por isso, em alguns casos, pode ser necessário realizar retoques ou sessões complementares para alcançar o resultado desejado.

A gordura é geralmente retirada de regiões como abdômen, culotes ou flancos, purificada e reinjetada em áreas onde se busca mais volume ou definição. O método é amplamente aplicado em preenchimentos faciais, aumento dos glúteos, correções em cirurgias reparadoras e rejuvenescimento da pele.

Entre os fatores que impactam na taxa de sucesso do enxerto estão o estilo de vida do paciente, como tabagismo, alimentação inadequada, sedentarismo e até o estresse. Técnicas mais avançadas, como o uso de células-tronco e a centrifugação da gordura, vêm sendo empregadas para melhorar a qualidade do tecido transplantado e aumentar sua fixação.

Apesar dos avanços, é fundamental alinhar expectativas. O procedimento pode gerar bons resultados, mas não é definitivo nem instantâneo. Resultados duradouros exigem acompanhamento médico, disciplina no pós-operatório e, em alguns casos, manutenção periódica.

A busca por procedimentos estéticos como o enxerto de gordura mostra uma tendência de valorização do que é natural e biocompatível. Contudo, o sucesso da técnica está diretamente relacionado à escolha de um profissional habilitado e à conscientização sobre as limitações biológicas envolvidas.

