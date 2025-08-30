Gordon Ramsay remove câncer do rosto e exibe cicatriz

O chef de cozinha Gordon Ramsay surpreendeu ao revelar que foi diagnosticado com um câncer no rosto e precisou passar por cirurgia

O chef de cozinha Gordon Ramsay surpreendeu ao contar que foi diagnosticado com câncer de pele. Em uma publicação nas redes sociais, ele contou que removeu um tumor que estava em seu rosto por meio de uma cirurgia. Inclusive, ele mostrou a foto da cicatriz do procedimento e também com o curativo.

Gordon foi diagnosticado com um carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer de pele. “Grato à equipe médica e seu rápido trabalho de reação na remoção deste carcinoma basocelular, obrigado. Por favor, não se esqueçam do protetor solar. Prometo que não é um lifting facial”, disse ele.

Vale lembrar que o carcinoma basocelular é uma doença que aparece em áreas da pele que ficam expostas ao sol.

Gordon Ramsay: conheça a trajetória do chef britânico que conquistou o mundo

Gordon Ramsay, nascido em 8 de novembro de 1966, em Johnstone, Escócia, é hoje reconhecido mundialmente como um dos chefs mais influentes e premiados do planeta. Com uma carreira marcada por intensidade, perfeccionismo e uma personalidade que não passa despercebida, Ramsay se tornou sinônimo de excelência na cozinha e sucesso na TV.

Carreira profissional: da cozinha às estrelas Michelin

Ramsay iniciou sua trajetória profissional como cozinheiro em pequenos restaurantes antes de trabalhar com renomados chefs europeus, incluindo Albert Roux, no Le Gavroche, em Londres. Com disciplina e talento, rapidamente se destacou, conquistando três estrelas Michelin no seu restaurante Restaurant Gordon Ramsay, em Chelsea, considerado até hoje um dos melhores do mundo.

Além de seus restaurantes estrelados, Gordon construiu um império gastronômico internacional, com casas em cidades como Nova York, Paris, Los Angeles, Dubai e Hong Kong. Seu trabalho vai além da cozinha: Ramsay também é empreendedor, autor de livros de gastronomia e mentor de jovens talentos, sempre enfatizando a busca pela perfeição e dedicação extrema à profissão.

Gordon Ramsay na TV: fama e carisma explosivo

No mundo televisivo, Ramsay se tornou famoso por sua personalidade intensa e exigente, que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Programas como Hell’s Kitchen, MasterChef, MasterChef Junior e Kitchen Nightmares mostram sua habilidade em transformar restaurantes, desafiar chefs e ensinar técnicas culinárias, muitas vezes de forma ríspida, mas sempre com foco no aprendizado e na excelência.

Apesar do temperamento forte, ele também é conhecido por momentos emocionantes com participantes jovens, incentivando talentos promissores e mostrando seu lado mais humano e generoso fora das câmeras.

Vida pessoal: família e desafios

Fora das cozinhas e estúdios, Gordon Ramsay é pai de cinco filhos e casado com Tana Ramsay desde 1996. A família é uma prioridade em sua vida, e ele costuma compartilhar em entrevistas o equilíbrio entre sua carreira exigente e o convívio com os filhos. Ramsay também é ativo em atividades filantrópicas, apoiando causas sociais e promovendo programas educacionais em gastronomia.

Mesmo com uma rotina intensa, o chef valoriza momentos simples em família e viagens, mostrando que, por trás da figura pública intensa e exigente, existe um homem dedicado à família e à educação de seus filhos.

Gordon Ramsay é, portanto, uma figura multifacetada: chef renomado, empresário, apresentador de TV e pai dedicado, cuja trajetória inspira tanto profissionais da gastronomia quanto fãs ao redor do mundo. Entre sua busca incessante por perfeição e sua humanidade, Ramsay construiu um legado sólido que une culinária, entretenimento e vida pessoal de maneira única.