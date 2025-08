Gominho revela sofrimento silencioso após morte de Preta Gil e médico analisa: 'Dor da perda'

Na última sexta-feira, 1, Gominho desabafou sobre o 'luto muito intenso' e como sua ficha sobre o falecimento de Preta Gil está caindo aos poucos

Na última sexta-feira, 1, Gominho (36) usou suas redes sociais para desabafar sobre o "luto muito intenso" que tem vivido após a morte de Preta Gil (1974–2025). Em seus Stories do Instagram, o influenciador digital confessou que sua ficha sobre o falecimento da amiga está caindo aos poucos.

"Hoje eu passei o dia inteiro pensando no quanto eu perdi a única pessoa que me aconselhava, que eu buscava para tudo na minha vida, opinião, conselho. Para tudo eu buscava a Preta. E quando eu fazia samba, a única opinião, crítica, julgamento que eu levava a sério era dela. E isso eu perdi. E essa ficha tem sido muito louca, muito profunda", confessou.

"Hoje eu segurei o choro o dia inteiro e à noite eu chorei tanto, tanto, tanto. O meu luto tem sido nesse lugar silencioso. Tem sido um luto muito intenso, mas a vida não para, nem o luto, e é digerir tudo de uma vez, entendendo as camadas desse luto e tomando decisões sem ela para me aconselhar", acrescentou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica que o luto não tem uma forma certa de ser vivenciado ou interpretado. "Ele é tão único quanto as histórias de cada um. Algumas pessoas precisam de silêncio e recolhimento, outras buscam movimento e projetos. Algumas se isolam, outras falam publicamente. E todas essas formas são válidas", diz.

"O mais importante é que a dor da perda encontre espaço para ser vivida de maneira saudável, sem repressão, julgamento ou negação. Seguir a vida normalmente, para alguns, é uma estratégia de enfrentamento. Para outros, pode ser uma armadura. Por isso, é fundamental acolher o luto com empatia, e nunca com expectativas ou regras fixas", conclui sobre o caso do artista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GOMINHO

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gominho👽 (@gominho)

Leia também: Sério? Gominho revela se ficará com 5 milhões da herança de Preta Gil