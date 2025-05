Gominho ressalta força de Preta Gil em meio ao tratamento contra o câncer

Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, falou sobre a determinação da cantora, apesar do momento delicado: 'Gana de viver'

Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, abriu o coração ao falar sobre a nova fase da cantora em sua luta contra o câncer. Recentemente, a filha de Gilberto Gil desembarcou nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental em busca da cura da doença, diagnosticada inicialmente em 2023.

Em entrevista à 'Quem', Gominho ressaltou a determinação e fé de Preta, apesar de viver um momento extremamente delicado. "A força dela para com a vida é muito natural, ela nem projeta as outras possibilidades. É uma coisa de ir para frente, de ir e vai e vai ", declarou.

"A Preta está sempre inspirando e fazendo a gente aprender até em uma situação delicada como essa. A gana dela de viver , de estar presente, de se sentir viva e de correr atrás do dela é um exemplo para mim", acrescentou o apresentador.

Gominho ainda revelou que, em breve, viajará para os EUA para ficar ao lado da amiga. Além disso, Francisco Gil, filho único da cantora, também desembarcará no local para prestar todo apoio à mãe. Atualmente, Preta Gil conta com a companhia da irmã, Bela Gil, e da sobrinha, Flor Gil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gominho👽 (@gominho)

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, removido após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia . A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

Vale lembrar que ela chegou nos Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos Marcelo Azevedo e Malu Barbosa e da médica Roberta Saretta. No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando.

Na oportunidade, ela passou por exames que irão revelar se ela poderá compor o grupo de pacientes que recebem tratamentos, ainda em fase experimental, nos Estados Unidos.

Leia também: Flora Gil chora ao falar sobre o estado de saúde de Preta Gil, que está internada