  Gizelly Bicalho relembra efeitos após uso de anabolizantes e especialista aponta: 'Irreversíveis'
Bem-estar e Saúde / CONSEQUÊNCIAS

Gizelly Bicalho relembra efeitos após uso de anabolizantes e especialista aponta: 'Irreversíveis'

Na última semana, Gizelly Bicalho contou que sofreu com diversos efeitos colaterais, como a queda de cabelo, após o uso indevido de anabolizantes

Bruno Yamada e Júlia Wasko
por Bruno Yamada e Júlia Wasko

Publicado em 14/08/2025, às 15h00

O especialista explicou mais detalhes das consequências do uso indevido de anabolizantes - Reprodução/Instagram
Na última semana, Gizelly Bicalho (33) abriu o seu coração ao relembrar o seu processo em busca do "corpo perfeito". Em seu perfil do Instagram, a ex-participante do Big Brother Brasil e A Fazenda admitiu que sofreu com uma série de efeitos colaterais após o uso indevido de anabolizantes, como queda capilar e aparecimento de espinhas em seu rosto.

"Eu tomei bomba e o meu corpo saiu disso para isso em quatro meses. Eu usei GH e stano. A consequência da bomba foi cabelo caindo e o rosto desse jeito, cheio de espinha", lamentou em suas redes sociais.

Em entrevista à CARAS BrasilBruno Yamada explica que essas mudanças são comuns. "A queda de cabelo e o aumento de espinhas estão entre os efeitos colaterais mais frequentes do uso de anabolizantes, principalmente em mulheres", diz.

"Isso acontece porque essas substâncias alteram profundamente o equilíbrio hormonal, estimulando características mais masculinas, como aumento de oleosidade na pele, acne e até mudança na textura ou volume do cabelo", acrescenta.

Além disso, o nutricionista reforça que os riscos vão muito além da estética: "O uso de anabolizantes pode trazer consequências sérias, como alterações de humor, depressão, aumento da pressão arterial, problemas no colesterol, sobrecarga do fígado e dos rins, além de danos hormonais que, em alguns casos, são irreversíveis".

"Em mulheres, ainda existe a possibilidade de mudanças na voz, aumento de pelos no corpo e alterações no ciclo menstrual. A minha orientação é, antes de tudo, buscar um médico, avaliar como está o seu estado de saúde e entender a fundo quais serão os riscos", finaliza sobre o caso da ex-BBB.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GIZELLY BICALHO

Bruno Yamada e Júlia Wasko

Bruno Yamada (CRN3: 28.150) é graduado pelo Centro Universitário São Camilo com experiência no atendimento nutricional com ênfase no emagrecimento, ganho de massa magra, desempenho e performance esportiva. Pós-graduando em Nutrição Esportiva e Estética pela Aplenitude. Possui curso de Extensão em Suplementação Nutricional pela USP (Universidade de São Paulo) e Weight Loss Prescription Specialist pela IFBB (International Federation of Body Building and Fitness. É co-autor do trabalho científico “Indicadores Antropométricos de Obesidade e sua Relação com o Risco coronariano”, apresentado no XXX Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Nutricionista esportivo das equipes de ciclismo Carbone Cycling Clube e Spin Sports Team.

