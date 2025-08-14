Gizelly Bicalho relembra efeitos após uso de anabolizantes e especialista aponta: 'Irreversíveis'

Na última semana, Gizelly Bicalho contou que sofreu com diversos efeitos colaterais, como a queda de cabelo, após o uso indevido de anabolizantes
Na última semana, Gizelly Bicalho (33) abriu o seu coração ao relembrar o seu processo em busca do "corpo perfeito". Em seu perfil do Instagram, a ex-participante do Big Brother Brasil e A Fazenda admitiu que sofreu com uma série de efeitos colaterais após o uso indevido de anabolizantes, como queda capilar e aparecimento de espinhas em seu rosto.
"Eu tomei bomba e o meu corpo saiu disso para isso em quatro meses. Eu usei GH e stano. A consequência da bomba foi cabelo caindo e o rosto desse jeito, cheio de espinha", lamentou em suas redes sociais.
Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica que essas mudanças são comuns. "A queda de cabelo e o aumento de espinhas estão entre os efeitos colaterais mais frequentes do uso de anabolizantes, principalmente em mulheres", diz.
"Isso acontece porque essas substâncias alteram profundamente o equilíbrio hormonal, estimulando características mais masculinas, como aumento de oleosidade na pele, acne e até mudança na textura ou volume do cabelo", acrescenta.
Além disso, o nutricionista reforça que os riscos vão muito além da estética: "O uso de anabolizantes pode trazer consequências sérias, como alterações de humor, depressão, aumento da pressão arterial, problemas no colesterol, sobrecarga do fígado e dos rins, além de danos hormonais que, em alguns casos, são irreversíveis".
"Em mulheres, ainda existe a possibilidade de mudanças na voz, aumento de pelos no corpo e alterações no ciclo menstrual. A minha orientação é, antes de tudo, buscar um médico, avaliar como está o seu estado de saúde e entender a fundo quais serão os riscos", finaliza sobre o caso da ex-BBB.
Ver esta publicação no Instagram
Leia também: Quais serão os próximos projetos de Gizelly Bicalho após A Fazenda 16?
Bruno Yamada (CRN3: 28.150) é graduado pelo Centro Universitário São Camilo com experiência no atendimento nutricional com ênfase no emagrecimento, ganho de massa magra, desempenho e performance esportiva. Pós-graduando em Nutrição Esportiva e Estética pela Aplenitude. Possui curso de Extensão em Suplementação Nutricional pela USP (Universidade de São Paulo) e Weight Loss Prescription Specialist pela IFBB (International Federation of Body Building and Fitness. É co-autor do trabalho científico “Indicadores Antropométricos de Obesidade e sua Relação com o Risco coronariano”, apresentado no XXX Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Nutricionista esportivo das equipes de ciclismo Carbone Cycling Clube e Spin Sports Team.
INFECÇÃO BACTERIANA AGUDA COM SEPSE
Médico analisa cuidados após dois novos transplantes de Faustão: 'Preocupação'
|Médica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'
|Filha de Arlindo Cruz faz tatuagem em homenagem ao cantor; veja a foto
|Médico sobre dieta restritiva de Bruna Marquezine: 'Evitar excesso'
|Viih Tube revela quantos quilos emagreceu após cirurgias e conta o que a incomodava em seu corpo
|Numeróloga explica significado de mudança no nome de Carolina Dieckmmann: 'Muita análise'
|Médico analisa cuidados após dois novos transplantes de Faustão: 'Preocupação'
|Lucas Guedez abre o jogo sobre Gkay: ‘Preferi cortar relações’
|Campeão do BBB 24, Davi Brito adquire fazenda e inicia novo empreendimento
|Quais foram as lembrancinhas da festa da filha de Ticiane Pinheiro? Família escolheu itens úteis
|Carlinhos Maia sonha em inspirar outros influenciadores: 'Acreditar no seu caminho'