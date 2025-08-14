Gizelly Bicalho relembra efeitos após uso de anabolizantes e especialista aponta: 'Irreversíveis'

Na última semana, Gizelly Bicalho contou que sofreu com diversos efeitos colaterais, como a queda de cabelo, após o uso indevido de anabolizantes

Na última semana, Gizelly Bicalho (33) abriu o seu coração ao relembrar o seu processo em busca do "corpo perfeito". Em seu perfil do Instagram, a ex-participante do Big Brother Brasil e A Fazenda admitiu que sofreu com uma série de efeitos colaterais após o uso indevido de anabolizantes, como queda capilar e aparecimento de espinhas em seu rosto.

"Eu tomei bomba e o meu corpo saiu disso para isso em quatro meses. Eu usei GH e stano. A consequência da bomba foi cabelo caindo e o rosto desse jeito, cheio de espinha", lamentou em suas redes sociais.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica que essas mudanças são comuns. "A queda de cabelo e o aumento de espinhas estão entre os efeitos colaterais mais frequentes do uso de anabolizantes, principalmente em mulheres", diz.

"Isso acontece porque essas substâncias alteram profundamente o equilíbrio hormonal, estimulando características mais masculinas, como aumento de oleosidade na pele, acne e até mudança na textura ou volume do cabelo", acrescenta.

Além disso, o nutricionista reforça que os riscos vão muito além da estética: "O uso de anabolizantes pode trazer consequências sérias, como alterações de humor, depressão, aumento da pressão arterial, problemas no colesterol, sobrecarga do fígado e dos rins, além de danos hormonais que, em alguns casos, são irreversíveis".

"Em mulheres, ainda existe a possibilidade de mudanças na voz, aumento de pelos no corpo e alterações no ciclo menstrual. A minha orientação é, antes de tudo, buscar um médico, avaliar como está o seu estado de saúde e entender a fundo quais serão os riscos", finaliza sobre o caso da ex-BBB.

