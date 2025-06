Giovanna Antonelli surge em trend de idosos e médica diz: 'Novo envelhecer começou'

Em entrevista à CARAS Brasil, a geriatra Roberta França fala sobre trend de idosos que Giovanna Antonelli participa e analisa o envelhecimento atual

A imagem clássica do idoso em uma cadeira de balanço, tricotando em silêncio, está dando lugar a uma nova geração que desafia os estereótipos da velhice. Nas redes sociais, uma trend viral tem mostrado exatamente isso: idosos praticando esportes radicais e atividades físicas intensas, em contraponto ao modelo tradicional da terceira idade.

Famosos como Giovanna Antonelli, de 49 anos, também entraram na brincadeira, usando roupão e tentando tricotar para ilustrar a frase: "Logo na minha vez de envelhecer, o padrão mudou". Mas, por trás do humor, há uma reflexão profunda sobre como envelhecer mudou e continua mudando.

Para entender o fenômeno, a CARAS Brasil conversou com a geriatra Roberta França, que analisou a trend sob o ponto de vista médico e trouxe reflexões sobre corpo, mente e longevidade.

"Achei essa trend maravilhosa. Logo na minha vez de envelhecer, eu pensei que estaria ali numa cadeirinha de balanço, sem pensar em nada, só descansando", afirma a médica, aos risos. "Mas me vejo agora mais ativa do que quando tinha 25 ou 30 anos. Essa é a ideia dos Novos 50+: pessoas que recomeçam, dão um restart na vida, se reconectam com a própria essência depois dos 50."

Para ela, a nova geração de idosos não quer mais ser definida por rótulos: "Lembrando que a idade não nos define. Nós não somos rótulos, não somos mercadorias para serem rotuladas. O que importa é o quanto você funciona com a idade que tem. E, se nessa idade você consegue praticar um esporte radical, pular de paraquedas, fazer um treino de força ou participar de uma maratona, por que não?", reforça.

Envelhecer significa parar ou reinventar?

Segundo a médica, o envelhecimento atual é marcado por uma mudança de mentalidade: "Estamos aprendendo que idade não é um impeditivo. Muito pelo contrário, ela traz novas atividades, oportunidades e muitos benefícios, não só físicos, mas principalmente emocionais. É sobre entender que ainda há vida, que ainda existem perspectivas, possibilidades e, por que não, recomeços."

Apesar do entusiasmo, a geriatra alerta para a importância dos cuidados: "É claro que, como toda atividade física de alta performance, precisamos ter cuidados importantes para evitar acidentes, sobrecargas e lesões. É fundamental estar em dia com o check-up, entender sua função cardiovascular, seu sistema ósseo e osteoarticular, para não acabar gerando impacto onde não deveria."

Ela reforça que é essencial o acompanhamento profissional: "Atividades físicas de alta performance devem ser acompanhadas não só por médicos, mas também por profissionais de educação física competentes, que estejam acostumados a trabalhar com pessoas 50+. Isso garante que as limitações sejam respeitadas e que se compreenda como está a saúde geral, pressão, glicose, colesterol, para que seja possível manter o alto rendimento sem comprometer a saúde."

E conclui com um conselho essencial: "Respeitar os sinais do corpo é essencial. Não adianta querer performar muito, se lesionar e depois ficar parado por muito tempo. O importante é começar devagar, aprendendo a reconhecer os limites do seu corpo. E, a partir daí, o céu é o limite."

Qual o impacto emocional e social de quebrar os padrões da velhice?

Para a geriatra, estamos presenciando uma reinvenção da própria ideia de envelhecer. "Até pouco tempo, se pensarmos bem, a Dona Benta, do Sítio do Picapau Amarelo, era aquela vovó sentada numa cadeira de balanço, com cabelo branco preso num coque, vestidinho simples e fazendo tricô. E ela tinha apenas 60 anos!"

Hoje, o cenário é outro: "Vivemos uma nova realidade do envelhecimento, e isso é incrível. Precisamos entender que, depois dos 60, ainda temos muitos anos pela frente. Afinal, estamos todos caminhando para viver até os 100 anos. Daqui para frente, será cada vez mais comum passar dos 100. Isso significa que, após os 50, ainda podemos ter mais 35, 40 anos de vida ativa", afirma.

Mais do que manter o corpo ativo, é preciso manter os sonhos em movimento: "Esses anos precisam ser bem vividos, valorizados e aproveitados. Para isso, é necessário buscar propósitos, rever o estilo de vida, abrir novas frentes e ampliar o olhar. Criar uma nova rede de apoio, incluir novas pessoas na nossa vida e, principalmente, entender que envelhecer é apenas mais uma etapa, não é sinônimo de adoecer, se aposentar ou morrer. Envelhecer é um processo natural. Você pode até se aposentar do trabalho, mas jamais da vida."

