Gardênia Cavalcanti reflete sobre superação e autocuidado após ano intenso

Jornalista compartilha bastidores de sua rotina agitada, revela novo projeto literário e destaca importância do descanso para manter o equilíbrio

Após um ano repleto de compromissos e desafios, Gardênia Cavalcanti fez uma pausa estratégica em sua agenda para recarregar as energias. A apresentadora, conhecida por sua atuação no programa Vem com a Gente, da Band Rio, revelou que conciliar uma rotina intensa com o autocuidado tornou-se essencial para manter o equilíbrio físico e emocional.

Um ano de marcos pessoais e profissionais

"Ontem eu estava apresentando o programa. Hoje vim aqui e, daqui a pouco, volto para casa para terminar de arrumar as malas. O intuito é recarregar as energias", afirmou Gardenia, durante visita à Ilha de CARAS, em Angra dos Reis. A viagem antecedeu um novo destino ao lado do marido, Marcos Rezende: a Alemanha.

O descanso, segundo ela, não é exatamente físico. "Fisicamente a gente não descansa muito, porque os roteiros são bem intensos. Mas a gente volta com a mente mais leve. Estou precisando, porque tive um final de ano intenso, depois veio o carnaval e o projeto Band Verão, que foi nacional. E além do Vem com a Gente no Rio, estou escrevendo um livro, então são muitas coisas que a gente faz e precisa estar bem."

Enraizada no social e nas origens

Além dos projetos profissionais, Gardenia também se destaca por seu engajamento social. Ela é madrinha das obras do Santuário Cristo Redentor e se emocionou ao falar da campanha Conectando Amor no Sertão (CAS), da ONG Visão Mundial. "Achei de uma sensibilidade maravilhosa fazer todo o movimento para ajudar as pessoas no Nordeste. Eu nasci próximo à Mata Grande, não passei o que aquelas pessoas passaram, mas é meu povo, é minha gente."

Gardenia também enalteceu a presença feminina no agronegócio. "A gente tem fazenda, estamos no meio da criação de cavalos, mas a gente também está no agro e é muito importante a CARAS estar se voltando para esse mercado, que é extremamente forte. O que me deixa feliz é que são mulheres maravilhosas, poderosas. É muito bom ver a valorização da mulher no mercado agro."

Sua trajetória inspiradora será tema de seu primeiro livro, previsto para o próximo ano. "Não é uma biografia. O livro fala de superação. Conta minha história, mas fala do mercado de trabalho, fala da minha ascensão. Entrei cedo no mercado de trabalho como executiva. Acho que muitas mulheres vão se inspirar na história de uma menina que perdeu os pais, saiu do sertão e refez sua história."

Autocuidado como base da produtividade

O depoimento de Gardenia ressoa com um movimento crescente: o de figuras públicas que compartilham abertamente os desafios da saúde emocional e a importância do descanso consciente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o esgotamento profissional (burnout) já é considerado um fenômeno ocupacional, e práticas como pausa planejada, viagens e reconexão com origens culturais têm efeitos comprovadamente positivos.