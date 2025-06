Ganso lamenta diagnóstico, e médico alerta sobre gravidade: 'Deve se afastar de atividades'

Jogador do Fluminense, Paulo Henrique Ganso, foi diagnosticado com doença grave no inpio deste ano

Paulo Henrique Ganso (35), jogador do Fluminense, se afastou das atividades esportivas em janeiro deste ano após receber o diagnóstico de miocardite. Na época, ele usou as redes sociais para agradecer as orações dos amigos e fãs e desabafou sobre a doença.

"Passando para agradecer a todas as mensagens de carinho, apoio e força! Deus já cuidou de cada detalhe, desde o diagnóstico até a cura", disse.

Para entender a situação enfrentada por Ganso, CARAS Brasil conversa com o Dr. Elzo Mattar, clínico geral e cardiologista, sobre a miocardite, uma doença inflamatória do miocárdio, o músculo cardíaco, que pode causar insuficiência cardíaca, arritmias e morte súbita, especialmente em crianças e adultos jovens.

"A principal causa é uma infecção viral, como vírus de resfriados, dengue e covid, mas pode ter muitas outras causas, como infecções bacterianas, fúngicas, doenças autoimunes, como lúpus, e toxicidade por medicações, como os quimioterápicos, utilizados no tratamento do câncer. As vacinas, no geral, podem, em menor incidência, ser causadoras de miocardite", alerta.

Elzo destaca que o diagnóstico de miocardite é preocupante e resulta no afastamento do paciente de atividades físicas intensas, como, por exemplo, a profissão do jogador.

"Independente da gravidade, todos os portadores de miocardite devem se afastar de atividades físicas intensas na fase aguda do processo inflamatório, que dura de 3 a 6 meses. Estas atividades aumentam consideravelmente o risco de arritmias e de morte súbita", afirma.

Ganso voltou aos gramados em abril, cerca de três meses depois de receber o diagnóstico. "Apenas após reavaliação clínica, laboratorial e de imagem é que pode ocorrer a liberação para a prática esportiva", diz.

Por ser uma doença que atinge a região do coração, a miocardite exige uma atenção redobrada e cuidados certeiros. Sobre cura, o médico explica: "Depende da causa e da gravidade inicial do quadro. Na maioria dos casos, a evolução é benigna, com recuperação total dos sintomas e da função cardíaca."

