Gaby Amarantos perde mais de 30kg e vira exemplo, mas médico alerta sobre efeito sanfona

Após Gaby Amarantos perder mais de 30kg, nutrólogo fala sobre efeito sanfona e destaca que manter o peso exige mudanças de hábitos

Gaby Amarantos brilhou durante sua apresentação no The Town, no último domingo, 14! Mas o que mais chamou a atenção dos fãs foi sua forma: a cantora perdeu 35 quilos e ousou no look no festival no Autódromo de Interlagos!

Em entrevista à QUEM, Gaby celebrou sua nova fase e comentou sobre o processo de emagrecimento: “Eu nunca me senti tão linda, tão gata, tão gostosa. Eu sempre tive autoestima, mas depois que emagreci, parece que eu estou no auge da beleza, me sentindo muito feliz, e eu tenho o direito de gritar para o mundo inteiro ouvir”.

Depois de perder mais de 30 quilos, a cantora voltou a usar manequim 36. Mas, por trás de toda a felicidade durante o processo de emagrecimento, é necessário evitar o efeito sanfona, caracterizado pela perda de peso seguida do reganho desses quilos.

“Ele acontece com frequência porque muitas vezes as pessoas acreditam que a responsabilidade está somente em um medicamento ou dieta temporária. Quando interrompem o uso da medicação ou abandonam a estratégia restritiva sem terem aprendido a mudar de fato os hábitos de vida, o organismo volta ao estado anterior”, explica, à CARAS Brasil, o médico nutrólogo Dr. Marcelo Silva.

Quais fatores podem influenciar no efeito sanfona?

O médico esclareceu que, além da alimentação, questões emocionais e comportamentais podem intensificar o efeito sanfona.

“Muitas vezes terceirizamos a responsabilidade, colocando a culpa em uma medicação ou dieta. Mas sem acompanhamento adequado, mudança de mentalidade e disciplina com novos hábitos, o corpo volta a ganhar peso. O sedentarismo, a falta de sono de qualidade e o estresse crônico também são fatores decisivos nesse processo”.

Mitos e verdades sobre o efeito sanfona

O Dr. Marcelo também falou o que é verdadeiro e o que é mentira sobre o processo de perda de peso seguida do reganho desses quilos:

– Mito: acreditar que uma dieta restritiva ou um remédio por si só vão resolver o problema de forma definitiva;

– Verdade: essas medidas podem até gerar perda rápida de peso, mas, se não forem acompanhadas de mudanças estruturais nos hábitos de vida, a tendência é de reganho. É justamente essa prática de dietas radicais e passageiras que mais favorece o efeito sanfona.