Gaby Amarantos desabafa sobre as críticas após emagrecer: 'Muito louco'

A cantora Gaby Amarantos relembra as críticas que recebeu após o processo de emagrecimento e compartilha como se sente diante da situação

Gaby Amarantos, de 46 anos, revelou que continuou sendo alvo de críticas mesmo após a perda de peso. Durante o processo de emagrecimento, no qual eliminou 35 quilos, a cantora teve que lidar com uma série de comentários negativos e julgamentos sobre sua aparência.

A artista refletiu sobre a crescente onda de críticas que recebeu ao longo do tempo. “É muito louco isso! Virou uma modalidade. Não que a gente não criticasse antes, mas acho que agora virou uma modalidade. E está tudo bem as pessoas criticarem” , comentou Gaby durante o programa Provoca, da TV Cultura.

A cantora contou que os comentários que recebia eram muito pesados, porém procurou não absorver as críticas e deixou claro seu ponto de vista. "Para mim, a pessoa vai oferecer o que ela tem dentro", afirmou ela ao apresentador Marcelo Tas no programa.

Confira como a cantora está após o processo de emagrecimento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos)

Qual é o seu peso atual?

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais na última quarta-feira, 7, para comemorar a perda de peso e a transformação do seu corpo. Em um vídeo publicado em seu perfil oficial, a cantora aparece com um look de academia: top e bermuda rosa, e celebrou o fato de estar pesando 60 quilos.

Visivelmente emocionada, ela compartilhou a alegria de usar uma peça de roupa inédita em seu guarda-roupa. "60 quilos! Sessenta! Gente, eu tô passada, meu Deus! Eu trabalhei muito para chegar aqui, gente. Tô feliz, emocionada. Bermudinha assim, para malhar, eu nunca tinha usado", disse ela.

Em seguida, Gaby também falou sobre seu bumbum está começando a aparecer. "Meu Deus, eu tô muito passada, muito feliz", confessou a famosa, bastante animada.

