Francisco Gil chega aos EUA para acompanhar o tratamento de câncer da mãe

O cantor Francisco Gil compartilha foto no Central Park, em Nova York, após viajar para ficar com a mãe, Preta Gil, no país; artista aguarda tratamento experimental

Na noite desta quinta-feira, 29, o cantor Francisco Gil, de 30 anos, publicou nos stories de seu perfil no Instagram, uma foto do Central Park, em Nova York, Estados Unidos . Isso porque a mãe dele, a cantora Preta Gil, de 50, está passando por um tratamento experimental do câncer diagnosticado em 2023. A artista viajou ao país no dia 12 de maio.

Francisco Gil posta foto em Nova York, Estados Unidos - Foto: Reprodução / Instagram

Tratamento experimental nos Estados Unidos

Preta Gil está em Nova York consultando médicos especializados no tipo de câncer que tem no Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Após ir ao Virginia Cancer Institute, em Washington, ela passou por exames que irão revelar se ela poderá compor o grupo de pacientes que recebem tratamentos, ainda em fase experimental, nos Estados Unidos.

Preta foi diagnosticada com câncer colorretal no início de 2023 e fez quimioterapia, radioterapia e imunoterapia.Considerada em remissão no final daquele ano, em agosto de 2024 ela revelou que a doença tinha retornado. Em dezembro passado, a cantora passou por uma cirurgia de mais de 20 horas.

Flora Gil chora ao falar sobre o estado de saúde de Preta Gil

A esposa e empresária do cantor Gilberto Gil, Flora Gilse emocionou ao falar sobre a enteada, a cantora Preta Gil. Isso porque a matriarca da família não conseguiu conter a emoção ao falar sobre o plano inicial da turnê Tempo Rei, de Gilberto, acontecer fora do Brasil.

Durante a sua fala na 11ª edição do Power Trip Summit, ela revelou que a família desistiu da ideia da turnê acontecer no exterior para ficar perto de Preta:

"A gente estaria indo agora para os Estados Unidos, fazer três ou quatro shows por lá, mas vocês todos sabem que a gente está passando…”, disse, quando as lágrimas a interromperam. “A gente não queria sair do Brasil pra ficar perto da Preta, mas agora ela está nos Estados Unidos e a gente tá aqui...", afirmou.

Algum tempo depois, Flora concluiu o assunto dizendo que a família planeja a melhor forma de acompanhar Preta Gil, nos Estados Unidos.

