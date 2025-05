Francisco Cuoco enfrenta graves problemas de saúde e psicóloga alerta: 'Devastador'

O ator Francisco Cuoco vem enfrentando problemas sérios de saúde e psicóloga faz alerta bem preocupante; confira

O ator Francisco Cuoco está vivendo um momento delicado. Com 91 anos e morando com a irmã, de 86 anos, em seu apartamento em São Paulo, o artista se vê pesando 130 kg e com diversos problemas de saúde. Mas como seu mental pode afetar seu corpo?

Para entender como nossa saúde mental pode afetar a saúde física, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira, que analisou a situação do ator e avaliou qual o papel dos familiares nesse momento.

Como a saúde mental pode impactar a saúde física de pessoas idosas?

A psicóloga explica que tudo está conectado quando o assunto é saúde, ainda mais com quadro de ansiedade como o de Cuoco: "A saúde mental e física estão profundamente conectadas, principalmente na terceira idade. No caso da ansiedade, por exemplo, ela pode desencadear sintomas físicos intensos como dores no peito, pressão alta, insônia, problemas gastrointestinais e até queda de imunidade."

Ela garante que as dores e problemas do ator não devem ser consideradas como 'drama' ou 'frescura': "No idoso, esses efeitos tendem a ser ainda mais sensíveis, porque o corpo já está em um processo natural de desgaste. Quando o ator Francisco Cuoco compartilha suas dificuldades, ele mostra como emoções mal processadas podem se manifestar no corpo — é o que chamamos de somatização. E isso não é 'frescura' ou 'drama', é real, é clínico, e merece atenção."

Como identificar quando a alimentação passa a ser um problema de saúde?

A especialista analisa que quando uma pessoa utiliza a alimentação para suprir o emocional como um único recurso, como no caso de Cuoco, isso passa a ser um transtorno alimentar muito perigoso:

"Comer emocional é algo que todos nós fazemos em algum momento — um chocolate depois de um dia difícil, por exemplo. O problema começa quando a comida se torna o único recurso para lidar com emoções negativas", avalia.

Ela continua: "Se a pessoa come sem fome, sente culpa depois, percebe uma perda de controle ou começa a ter alterações de peso e saúde, isso já pode indicar um transtorno alimentar. No caso do Cuoco, o fato de ele reconhecer que está descontando emoções na comida é um sinal importante — e um convite para investigar, com acolhimento, o que está por trás disso. Não se trata de força de vontade, mas de buscar outras formas mais saudáveis de lidar com o sofrimento."

Como a perda de autonomia pode afetar o equilíbrio emocional?

A psicóloga garante que, para uma pessoa idosa, pode ser devastadora a perda de papéis sociais: "A perda de papéis sociais — como o de profissional ativo, no caso de uma figura pública — pode ser devastadora para a autoestima de alguém que sempre foi reconhecido por sua performance, sua imagem, seu trabalho. O idoso passa a se questionar: 'Quem sou eu agora?'. Isso pode gerar tristeza, apatia, sentimento de inutilidade, que muitas vezes evolui para quadros de depressão."

"O papel da família e dos cuidadores é essencial: escutar sem julgar, incluir o idoso nas decisões, oferecer atividades que façam sentido para ele, que despertem memórias afetivas e tragam pequenas metas diárias. Propósito não precisa ser grandioso. Às vezes, está em algo simples — como escrever suas memórias, participar de um projeto social ou apenas ter alguém para conversar de verdade", orienta.

