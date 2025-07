Franciely Freduzeski fala sobre fibromialgia e rotina com a síndrome

A atriz reconta sua luta até o diagnóstico da fibromialgia, enquanto especialistas explicam a síndrome e apontam alternativas de tratamento integradas

Franciely Freduzeski relembrou sua trajetória até o diagnóstico de fibromialgia durante participação em podcast, destacando que lidou com mais de 27 médicos até a confirmação em 2022. A atriz descreveu sintomas persistentes como dores no corpo inteiro, infecções urinárias frequentes, dificuldade de memória e sensibilidade extrema: “A roupa me machucava. A esponja me machucava. Tudo me machucava”.

O que é fibromialgia e como ela atua no corpo

A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica caracterizada por dor muscular e articular difusa, sem lesões detectáveis em exames laboratoriais ou de imagem. Segundo o reumatologista Dr. Fábio Jennings, a dor vem de um desequilíbrio no processamento central da dor, no qual estímulos periféricos considerados inofensivos são percebidos como intensos pelo sistema nervoso central.

Além da dor crônica, os sintomas incluem fadiga, distúrbios do sono, alterações cognitivas (como “nevoeiro mental”), alterações de humor como depressão e ansiedade, rigidez muscular e sensibilidade aumentada a estímulos leves (texturas, temperaturas, pressão).

Diagnóstico: por que é tão demorado

O diagnóstico da fibromialgia é clínico, realizado por meio de anamnese detalhada, exame físico e exclusão de outras doenças com sintomas similares como artrite, lúpus e hipotireoidismo. Não há exames específicos que atestem a doença. Por isso, pacientes muitas vezes enfrentam longas jornadas clínicas até o diagnóstico correto, como foi o caso de Franciely. Segundo o Dr. Jennings, é recomendado buscar reumatologistas ou especialistas em dor musculoesquelética para acelerar o diagnóstico e garantir tratamentos mais adequados.

Estratégias de tratamento e manejo

Embora não haja cura, existem abordagens que reduzem sintomas e melhoram a qualidade de vida:

Exercícios físicos regulares e supervisionados : práticas como pilates, hidroginástica, musculação adaptada, ioga, tai chi e caminhada ajudam a controlar dor, fadiga, sono e alterações cognitivas. Franciely relata adotar exercícios diários com fisioterapeutas especializados, evitando acupuntura ou massagens intensas que ativem crises.

Terapias psicológicas : tratamentos cognitivo-comportamentais auxiliam no controle do estresse, ansiedade e depressão associados à síndrome, promovendo melhora da qualidade de vida mesmo sem alterar diretamente a percepção da dor.

Uso criterioso de medicamentos : analgésicos, antidepressivos, anticonvulsivantes e relaxantes musculares são utilizados, porém, com efeitos limitados e potenciais efeitos colaterais. Terapias mais recentes incluem neuromodulação e estudos com canabinoides, com resultados promissores, segundo Jennings.

Apoio multidisciplinar: Franciely enfatiza ter acompanhamento de equipe que inclui neurologista, fisioterapeuta bucal, psiquiatra e psicólogo, além de gerenciamento de gatilhos ambientais como luz, ruído e postura.

Curiosidades e contexto adicional

A fibromialgia atinge cerca de 2% a 4% da população adulta nos países ocidentais, sendo muito mais comum entre mulheres, na proporção média de 5 a 9 vezes mais do que em homens. A idade de início costuma variar dos 20 aos 50 anos, mas casos fora dessa faixa também são registrados.

Desde a virada do século, houve evolução na compreensão da doença, com uma transição do uso de "tender points" como critério diagnóstico para uma abordagem mais sensível baseada em sintomas e exclusão.

Viver com fibromialgia: perspectivas pessoais e de resiliência

Apesar de viver com dor diária, Franciely exalta a importância de autoconhecimento e ajustes nos pequenos detalhes da rotina — como tipo de travesseiro, tempo de descanso, postura — para evitar crises e elevar a autoestima.

Ela também compartilha planos para voltar ao trabalho, especialmente teatro e cinema, com maior segurança em seu corpo e respeitando seus limites. Com estudos em psicologia em andamento, busca entender ainda mais os aspectos neurossensoriais da dor — uma escolha pessoal motivada por sua própria jornada diagnóstico.

