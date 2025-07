Franciely Freduzeski fala de fibromialgia e médico explica síndrome

Franciely Freduzeski relembrou diagnóstico de fibromialgia em um podcast; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings explicou a síndrome

Franciely Freduzeski esteve em um podcast nesta última semana e relembrou a jornada que passou para ter o diagnóstico de fibromialgia. Em entrevista ao Que Não Saia Daqui, de Manola, a atriz pontuou: "Você tem muitos sintomas, o tempo todo infecção urinária, você tem esses problemas de memória. Você machuca o teu corpo inteiro. A roupa me machucava. A esponja me machucava. Tudo me machucava". Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr.Fábio Jennings explicou a síndrome, sintomas e mais.

O que é a fibromialgia?

A síndrome é caracterizada por uma dor muscular generalizada e é um processo crônico, não tendo cura. O reumatologista explica que é uma dor difusa, ou seja, nos músculos e nas articulações, mas engloba outras manifestações, afetando o sono, trazendo sintomas de depressão, alteração de hábito intestinal e fadiga: " Não há uma causa específica definida, mas está relacionada a um desequilíbrio do controle de dor pelo sistema nervoso central. Estímulos periféricos comuns e inofensivos são sentidos (interpretados) como uma dor intensa. O diagnóstico da fibromialgia é essencialmente clínico por meio da história e do exame físico do indivíduo. Os exames de laboratório e de imagem são solicitados para excluir outras causas dos sintomas. Existem fatores predisponentes identificados para a síndrome como os hereditários, hormonais, psicológicos, grandes traumas físicos e o sedentarismo. E a síndrome não é considerada uma condição autoimune.", explica.

Dr.Fabio também fala que não há um exame específico e o diagnóstico é complexo, tendo como indicação a busca por expert no assunto para acelerar o processo. A atriz, inclusive, passou por 27 médicos até obter o diagnóstico concreto em 2022: " A recomendação é que, na suspeita da fibromialgia, os médicos clínicos especialistas em dores musculoesqueléticas, como os reumatologistas, sejam procurados para avaliação ", acrescenta Jennings.

Qual tratamento da fibromialgia?

Tratando-se de uma doença sem uma cura, existem tratamentos variados para conter a dor e dar qualidade de vida aos pacientes. O reumatologista parte do corpo clínico do hospital Albert Einsten pontua alguns: "Os tratamentos mais eficazes são os não medicamentosos, especialmente os exercícios físicos individualizados e graduais. O exercício físico ajuda não somente no controle da dor, mas também da fadiga, do sono ruim, dos sintomas depressivos, melhorando a capacidade funcional das pessoas com fibromialgia. Algumas terapias alternativas tem demonstrado alguma eficácia, como yoga e acupuntura ".

Terapias psicológicas comportamentais se mostraram eficazes em alguns pacientes, como destaca o doutor. Já quanto os medicamentos, Fabio revela que os mais comuns são analgésicos, antidepressivos, anticonvulsionantes e relaxantes musculares: "Contudo, os medicamentos têm eficácia limitada e eventualmente causam efeitos colaterais. Atualmente, novos agentes como os canabinoides e as terapias de neuromodulação estão sendo estudados com resultados promissores ", destaca.

