Flora Gil revela próximos passos do tratamento de Preta Gil: 'Serão feitos'

A empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil abriu o coração e falou sobre a saúde de sua enteada, a cantora Preta Gil

A empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil abriu o coração e falou sobre a saúde de sua enteada, a cantora Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino. Em entrevista ao gshow divulgada nesta sexta-feira, 27, ela comentou sobre os próximos passos do trtamento no exterior.

Segundo Flora, um novo planejamento será feito após os resultados dos exames ."Ela ainda está em tratamento nos Estados Unidos. E deve ficar pelo menos até agosto fazendo o tratamento do protocolo de estudo", ela contou.

E completou: " E em agosto serão feitos novos exames e a partir dos resultados dos exames será feito o novo planejamento. Mas isso só poderemos saber após esses exames. Por agora, é continuar o tratamento".

Na última segunda-feira, 23, Flora Gil compartilhou em suas redes sociais várias fotos ao lado da cantora Preta Gil. Na publicação, ela se despediu da enteada após passar alguns dias com ela nos Estados Unidos e retornar ao Brasil.

"Já com tanta saudade! Cada dia um presente, cheio de amor e carinho gigantes. Neste momento tão desafiador e íntimo para nossa família e amigos, nosso universo gira em torno de você, Pretinha. Saiba que estamos juntas. Estou voltando para casa, e a saudade já aperta o coração. Te amo, hoje e para sempre; Logo mais a gente se encontra de novo", escreveu a esposa de Gilberto Gil na legenda da publicação.

Quando Preta Gil embarcou para os Estados Unidos?

A artista chegou nos Estados Unidos no dia 12 de maio na companhia de amigos. No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando. Já no dia 10 de junho, ela iniciou a nova etapa do tratamento experimental contra o câncer.

Veja também: Preta Gil desabafa sobre tratamento contra o câncer e médico explica: 'Ajuda'