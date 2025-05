Flavia Monteiro relembra descoberta de câncer e cirurgia após diagnóstico

Ex-Chiquititas, a atriz Flavia Monteiro revelou como descobriu o câncer: 'O anjo da enfermidade resolveu bater à minha porta'

A atriz Flavia Monteiro abriu o coração ao recordar o momento em que descobriu um câncer de pele. O diagnóstico da doença, que exigiu cirurgia e biópsia, aconteceu no mesmo período em que os pais da ex-Chiquititas também enfrentavam problemas de saúde semelhantes.

Em entrevista ao site 'Heloisa Tolipan', Flavia contou que procurou um médico especialista após perceber um sinal em sua perna. Na época, aconteciam as gravações de 'Anos Depois', documentário sobre a primeira versão brasileira da novela 'Chiquititas'.

"Inicialmente, achei que fosse uma pinta, mas era um melanoma. Tive que fazer uma operação, e isso coincidiu justamente com a época do documentário. Meu médico me proibiu de dançar", contou a atriz, explicando que precisou ficar de fora do projeto.

" Era uma micro pinta na região do joelho. Fui à dermatologista e ela achou esquisita. Pediu uma biópsia e um exame histológico. Disse: ‘Vamos tirar para a gente fazer a biópsia, porque não estou gostando’. No fim, acabamos retirando. Era um melanoma de grau dois. Fiquei com um talho na perna gigantesco. Mas, de todo modo, imagina se eu não tivesse visto", declarou Flavia Monteiro.

Devido a retirada do tumor, a artista não precisou realizar tratamentos de quimioterapia e radioterapia, mas segue um acompanhamento médico rigoroso com uma consulta a cada três meses em um tempo de dois anos. Ao longo da entrevista, Flavia também desabafou sobre a saúde dos pais, que receberam diagnóstico de câncer na mesma época.

"Minha mãe também estava com um tumor no estômago, e meu pai com câncer de próstata. A sensação era de que o anjo da enfermidade resolveu bater à minha porta. E foi tudo meio que ao mesmo tempo", disse Flavia monteiro, por fim.

Flavia Monteiro já revelou outro problema de saúde

Em 2023, Flavia Monteiro usou as redes sociais para expor um outro problema de saúde. Em seu perfil oficial, a eterna Carol de 'Chiquititas' postou uma sequência de fotos mostrando uma das mãos enfaixadas e contou que está com tendinite devido ao excesso de uso no celular.

"Olha o que o excesso de uso do meu celular trouxe para mim… Uma boa e chata tendinite! Presente dessa nova era digital! Quando utilizamos o celular, os punhos ficam sempre na mesma posição, enquanto os dedos produzem movimentos repetitivos. Essa sucessão de movimentos iguais é o que pode provocar a tendinite na mão e no punho", explicou a artista.

