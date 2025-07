Flávia Alessandra desabafa sobre diagnóstico, e especialista alerta: 'É causado pelo"

Flávia Alessandra falou sobre o impacto do melasma em sua rotina e a importância de procurar ajuda profissional

No ar como a vilã Sandra em Êta Mundo Melhor! (Globo), Flávia Alessandra (51) falou abertamente sobre melasma. Mãe de duas filhas, Olívia (18) e Giúlia (25), ela contou à TV Vogue que o problema costuma aparecer quando ela se expõe ao sol.

"Faço muito laser porque meu histórico é de melasma, da minha gravidez. Aquelas manchinhas... Grávidas, não peguem sol... Se alguém tivesse me dito isso quando eu estava grávida, minha vida seria diferente porque eu amo sol e toda vez que eu volto pro sol, a manchinha tende a voltar. Isso é o que me obriga a ir na dermato. E, por consequência, eu acabo fazendo as outras coisas que eu tenho direito", recordou.

Para entender o que é essa doença que atinge a pele, CARAS Brasil entrevista a biomédica Mariana Eclissée, que explica que o melasma é uma hiperpigmentação da pele capaz de afetar a região da face em sua forma mais comum.

"Melasma é uma hiperpigmentação da pele, surgem mais comumente na região da face, mas também pode ser de ocorrência extrafacial, com acometimento dos braços, pescoço e colo, e que estão relacionadas a alterações hormonais, gravidez e exposição excessiva à radiação da luz", diz.

"O melasma é causado pelo aumento da produção de melanina. Os melanócitos (que são as células produtoras de melanina) ficam hiperfuncionais, o que acaba resultando em acúmulo excessivo de pigmento. Melasma é mais comum em mulheres por conta da influência hormonal, uso de anticoncepcionais e gestação, além da disposição genética", acrescenta.

Quando questionada sobre os principais fatores que desencadeiam ou agravam o quadro, a especialista destaca que não se trata de um único vilão.

"Além da questão hormonal, exposição solar, exposição à luz visível, calor, estresse e genética são fatores que desencadeiam e agravam muito o melasma. Também alguns medicamentos, até cosméticos mal aplicados, podem agravar e desencadear. Melasma é uma condição multifatorial, então não adianta focar em um só ponto, o controle precisa ser global."

MELASMA TEM CURA?

Segundo Mariana, embora não haja cura definitiva, há formas eficazes de tratar e controlar a condição, desde que acompanhadas por um profissional capacitado. "Não existe cura, existe tratamento e controle."

A biomédica também explica que o melasma pode se apresentar em diferentes tipos, que influenciam diretamente na escolha do tratamento.

"Existe tipos diferentes, epidérmico, dérmico ou misto… E isso tem a ver com a profundidade do pigmento na pele. Sua identificação é feita através de anamnese e com auxílio da lâmpada de Wood (ou luz Wood)… também pode ser feito com outras tecnologias mais avançadas de imagem que analisem as camadas cutâneas. É fundamental saber os tipos pra poder escolher o tratamento correto", finaliza.

