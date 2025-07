Fisiculturista Ronnie Coleman é hospitalizado com grave problema de saúde

Considerado dos maiores fisiculturistas da história, Ronnie Coleman foi internado nos Estados Unidos no fim de semana. Saiba o que aconteceu

Considerado dos maiores fisiculturistas da história, Ronnie Coleman foi internado nos Estados Unidos no fim de semana devido a um grave problema de saúde. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 30, nas redes sociais por meio de um comunicado da família. No entanto, o texto não revelou detalhes sobre o diagnóstico nem os sintomas.

"Ronnie Coleman foi internado no hospital na manhã deste último domingo devido a um problema médico grave. Ele está atualmente recebendo cuidados médicos especializados e continua demonstrando força e resiliência incríveis. Neste momento, não compartilharemos mais detalhes, pois o foco permanece na recuperação e no bem-estar de Ronnie. Pedimos a sua compreensão e apoio para manter o ambiente respeitoso e livre de especulações", diz o texto.

Ainda no domingo, o ex-atleta desmarcou um compromisso com seus fãs. "Olá, pessoal. Sinto muito ter que dizer isso a vocês, mas não poderei ir ao Reino Unido esta semana como planejei. Infelizmente, tive uma emergência médica e precisei ficar aqui nos EUA para tratamento. Mas não se preocupem... Estou em ótimas mãos, recebendo os melhores cuidados e estou me mantendo forte apesar de tudo. Voltarei melhor do que nunca e mal posso esperar para ver vocês em breve!", informou.

Quem é Ronnie Coleman?

Considerado um dos maiores fisiculturistas da história, Ronnie Coleman viveu o auge de sua carreira entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000. Oito vezes campeão do Mr. Olympia, ele se aposentou do fisiculturismo em 2007. Nos últimos anos, vem sofrendo com alguns problemas de saúde e já passou por 13 cirurgias. Atualmente, ele atua como garoto-propaganda de marcas de suplementos e outros produtos fitness. As informações são do portal ge.

