Filhos de Tata Estaniecki sofrem com superproteção? Médico alerta: 'Sérios impactos'

Pediatra analisa os possíveis danos do estilo de vida digital dos filhos de Tata Estaniecki e aponta riscos sérios à saúde infantil; veja

Tata Estaniecki, apresentadora do PodDelas, vive uma rotina intensamente conectada ao mundo digital. Casada com o youtuber Julio Cocielo, ela é mãe de Beatriz, de 5 anos, e Caio, que completa 2 anos no dia 23 de maio. Com a família sob os holofotes da internet, Tata já afirmou ser ‘superconsciente’ quanto à privacidade dos filhos e aos riscos do excesso de telas. Mas será que os cuidados são suficientes?

Para entender melhor os possíveis reflexos dessa exposição e do uso de tecnologia na infância, a CARAS Brasil conversou com o pediatra Miguel Liberato. Ele apontou seis consequências importantes.

Excesso de telas pode afetar o cérebro das crianças?

Segundo o médico, o uso exagerado de dispositivos digitais compromete diretamente o desenvolvimento neurológico infantil. Ele alerta que 'o uso exagerado de telas pode causar sérios impactos na saúde e no desenvolvimento das crianças, como':

Alterações no sono, pois a luz azul das telas reduz a produção de melatonina e atrapalha o descanso;

Atraso no desenvolvimento da fala e linguagem, podendo levar a prejuízos na comunicação da criança;

Atraso do desenvolvimento motor mais fino;

Dificuldades de atenção, memória e problemas de aprendizado;

Aumento de casos de miopia;

Sedentarismo e risco de obesidade.

O especialista ainda destaca um ponto preocupante: "Telas em excesso também podem aumentar a chance de ansiedade e dificuldades sociais na criança, pois muitas vezes leva também ao isolamento social."

Existe um tempo 'seguro' para crianças usarem telas?

O pediatra aponta que há limites claros e bem definidos para cada faixa etária:

Zero de exposição para crianças menores de dois anos ;

; Máximo de 1 hora por dia para crianças entre dois e cinco anos , sempre com supervisão;

, sempre com supervisão; Entre seis e dez anos , máximo de 2 horas por dia, também supervisionado;

, máximo de 2 horas por dia, também supervisionado; E para adolescentes de 11 a 18 anos, limitar o tempo de telas e jogos de videogames a 3 horas por dia e nunca deixar 'virar a noite'.

"É importante ressaltar, para todas as idades: nada de telas durante as refeições e desconectar 1 a 2 horas antes de dormir", orienta o médico.

Mostrar os filhos nas redes, mesmo com cuidado, pode fazer mal?

Embora a apresentadora tente proteger a imagem dos filhos e tenha consciência dos riscos, Miguel alerta para um cenário ainda mais complexo: a superexposição. Ele explica que as redes sociais não perdoam nem mesmo as crianças:

"Essa geração atual é, naturalmente, a mais exposta, o quer pode trazer consequências ainda desconhecidas. Mas, uma vez que qualquer pessoa, mesmo que sem contato próximo, toma conhecimento da rotina do outro, ela se vê, muitas vezes, no direito de opinar, atacar e criticar uma criança, que ainda está em seu processo de formação e amadurecimento ainda em desenvolvimento. Criança essa que, na maioria das vezes, não tem a maturidade de decidir sobre sua exposição, mas às vezes acaba respondendo por atitudes maldosas de pessoas desconhecidas. E, infelizmente, por mais cuidado que pais tomem, não dá para prever a atitude dos seguidores", analisa.

