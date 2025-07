Filho de Viih Tube inicia alimentação sólida: cuidados essenciais na introdução alimentar

Atenção aos alimentos e métodos pode evitar riscos à saúde e garantir hábitos saudáveis desde cedo

A introdução alimentar do pequeno Ravi, filho de Eliezer e Viih Tube, chamou a atenção recentemente quando o casal compartilhou detalhes sobre como está conduzindo essa nova fase na rotina do bebê. Além da curiosidade do público, o tema gerou alertas de especialistas, que reforçam a importância de cuidados específicos nesta etapa fundamental do desenvolvimento infantil.

A introdução alimentar é responsável não apenas pela nutrição, mas também por ajudar a estabelecer bons hábitos alimentares e reduzir riscos futuros de alergias ou problemas de saúde. Segundo nutricionistas materno-infantis, o ideal é que esse processo comece por volta dos seis meses, sempre sob orientação do pediatra, evitando alimentos ultraprocessados, açúcar e sal nos primeiros anos de vida. Essas restrições visam proteger o organismo ainda imaturo do bebê e evitar sobrecarga nos rins, além de prevenir obesidade infantil e problemas metabólicos.

Um dos principais erros que muitas famílias cometem é oferecer pedaços grandes ou alimentos duros demais, o que pode gerar risco de engasgo. Métodos como o BLW (Baby Led Weaning), que consiste em permitir que o bebê pegue a comida com as próprias mãos, exigem atenção redobrada para o formato e a consistência dos alimentos. Alimentos muito fibrosos, castanhas inteiras, pedaços grandes de frutas ou carnes duras não são recomendados nessa fase, pois há risco real de asfixia, especialmente se o bebê não tiver ainda a coordenação motora adequada.

Outro ponto muito importante envolve a introdução de alimentos potencialmente alergênicos, como ovos, peixes e amendoim. Antigamente, médicos indicavam adiar o contato com esses alimentos, mas hoje, evidências científicas apontam que a introdução precoce pode, na verdade, ajudar a reduzir o risco de alergias. Porém, essa inclusão deve ser feita de forma orientada e cuidadosa, principalmente se houver casos de alergia alimentar na família.

No caso de Ravi, filho de Eliezer e Viih Tube, a exposição pública da introdução alimentar gera ainda mais interesse das famílias, mas também o risco de que informações incompletas sejam replicadas nas redes sociais. Especialistas alertam que, embora influenciadores compartilhem experiências pessoais, cada bebê possui necessidades individuais que precisam ser avaliadas por profissionais de saúde.

A introdução alimentar também está ligada ao desenvolvimento sensorial e motor dos bebês, estimulando coordenação, aceitação de texturas e sabores diferentes. Para os pais, a dica principal é ter paciência, pois rejeições iniciais são absolutamente normais e fazem parte do processo de aprendizado alimentar. O fundamental é buscar sempre orientação profissional e não se basear apenas em dicas de internet, garantindo a saúde e a segurança dos pequenos nessa etapa tão importante da vida.

