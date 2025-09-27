Filho de Simone Mendes recebe diagnóstico e médica explica: ‘Pode surgir de forma rápida’

Henry, de 11 anos, filho de Simone Mendes e de Kaká Diniz, recebeu diagnóstico e a médica Patrícia Almeida detalha sintomas, riscos e quando buscar o hospital

O filho de Simone Mendes, Henry Diniz, de 11 anos, passou por um susto. O menino, fruto do casamento da cantora com o empresário Kaká Diniz, precisou de atendimento médico após apresentar sintomas de gastroenterite. Segundo a família, ele já está bem e em casa.

Nas redes, Kaká publicou uma foto do filho recebendo medicação no hospital e avisou que ficaria ‘off’ até o dia seguinte. Em entrevista, o empresário explicou que Henry precisou de medicamentos e exames, mas reagiu bem ao tratamento. ‘Graças a Deus’, comemorou o pai, reforçando que o menino está recuperado.

O que é a gastroenterite, segundo especialista

Para esclarecer o quadro, a CARAS Brasil ouviu Patrícia Almeida, gastroenterologista e hepatologista pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. A médica explica:

“A gastroenterite é uma inflamação do estômago e do intestino, geralmente causada por vírus ou bactérias. Quando isso acontece, o organismo da criança passa a absorver menos água e nutrientes, resultando em diarreia, vômitos, dor abdominal e, muitas vezes, febre. O maior risco é a desidratação, que pode surgir de forma rápida nas crianças”.

Como diferenciar de outras doenças?

Patrícia detalha que é importante diferenciar a gastroenterite de problemas mais graves. “Apendicite costuma dar dor abdominal localizada e crescente, geralmente na parte inferior direita da barriga, acompanhada de febre persistente e, muitas vezes, a diarreia não é exuberante. Já intoxicação alimentar aparece de forma súbita e pode afetar várias pessoas que comeram o mesmo alimento”.

Sinais de alerta que exigem atenção

A especialista reforça os cuidados: “Os sinais de alerta que exigem atenção imediata são: dor abdominal forte e contínua, vômitos em excesso, sangue nas fezes, febre alta, sonolência incomum e sinais de desidratação, como boca seca e pouca urina”.

Quando levar a criança ao hospital?

Patrícia destaca que a ida ao hospital deve ser rápida em situações de risco. “Quando há dúvida diagnóstica ou risco de desidratação importante — que pode comprometer rins, circulação e até o nível de consciência — a ida ao hospital é imediata. Vômitos e diarreia que impedem a hidratação em casa, alterações nos exames de sangue com queda de sais minerais, ou sinais de maior gravidade, justificam internação para reposição venosa e monitoramento”.

