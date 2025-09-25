Filho de Simone Mendes é levado ao hospital e recebe diagnóstico

O filho de Simone Mendes e Kaká Diniz, Henry Diniz, de 11 anos, deu entrada em um hospital na noite desta quarta-feira, 24

O filho da cantora Simone Mendes e do empresário Kaká Diniz, Henry Diniz, de 11 anos, deu entrada em um hospital na noite desta quarta-feira, 24. O menino precisou de atendimento médico para tratar um quadro de gastroenterite e passa bem.

Nos stories de seu perfil, Kaká compartilhou uma foto do filho recebendo medicação no hospital e comentou que ficaria “off” até o dia seguinte. Em entrevista ao portal Leo Dias, ele deu mais detalhes sobre o caso, explicando que Henry teve uma gastroenterite e precisou de medicamentos e exames, mas que já está em casa e recuperado. “Graças a Deus”, agradeceu.

O que é gastroenterite?

Em recente entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), explicou o diagnóstico.

“A gastroenterite é a inflamação do revestimento do estômago e intestinos, podendo ser causada por vírus, bactérias, parasitas ou agentes não infecciosos, como toxinas e medicamentos. Ela provoca distúrbios gastrointestinais comumente chamados de ‘virose’ ou ‘gripe intestinal’, apesar de não haver relação com o vírus da gripe”, pontuou.

Segundo a especialista, a maioria dos casos é tratada com repouso, hidratação e dieta leve, não necessitando de hospitalização.

Declaração para o filho

No início de agosto, Simone se declarou no aniversário de 11 anos do filho. “Parabéns, meu filho querido! Hoje é o seu dia, e o meu coração transborda de amor e gratidão a Deus por ter me dado o privilégio de ser sua mãe. Você foi meu primeiro amor, meu primeiro grande presente da vida. Desde o momento em que te vi, soube que minha vida nunca mais seria a mesma.Você é um menino amável, generoso, com um coração lindo e uma alma que ilumina todos ao redor. Ver você crescer tem sido a maior alegria da minha existência. Que Deus continue guiando seus passos, protegendo seus sonhos e abençoando cada novo caminho que você escolher trilhar. Nunca se esqueça do quanto é amado e do quanto eu me orgulho de você. Te amo infinitamente! Feliz aniversário, meu amor!”, escreveu.

Filho de Simone Mendes tem choque de realidade

Nos últimos dias, Henry Diniz se emocionou ao descobrir que a mãe, Simone Mendes, passou por uma infância muito humilde. O garoto tomou consciência da realidade difícil da cantora durante uma dinâmica de perguntas e respostas com ela.

Na brincadeira, Henry precisava dar um passo à frente sempre que a resposta para a pergunta feita pelo pai fosse “sim”. Entre as questões estavam se tinham lanche todos os dias na escola, material escolar novo a cada ano e comida todos os dias— coisas que pareciam triviais para o menino.

Quando percebeu que a mãe não deu nenhum passo para frente, Henry entendeu que Simone não teve essas regalias e precisou trabalhar desde cedo. Ao notar a diferença, o garoto se emocionou e chorou, recebendo o conforto do pai, que destacou a importância de valorizar tudo o que têm.

De origem humilde, Simone agora leva uma vida muito diferente: milionária, ela mora em uma mansão, possui jatinho e outros luxos. Mesmo assim, não deixa de valorizar quem trabalha com ela. Segundo o Portal Leo Dias, a cantora já presenteou seu motorista de longa data com um carro, deu uma casa à cozinheira Heloísa, que trabalha com ela há mais de 15 anos, e surpreendeu a babá de seus filhos, Zaya e Henry, com um iPhone de última geração.

