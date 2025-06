Filho de Marília Mendonça usa sensor internacional para o tratamento de doença; entenda

Leo Dias Mendonça Huff, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, tem a diabetes tipo 1 controlada por uma tecnologia vinda dos Estados Unidos

Nas últimas semanas, o diagnóstico de diabetes tipo 1 de Leo Dias Mendonça Huff (5) tem chamado a atenção nas redes sociais. Em uma imagem que circula entre os fãs, o filho de Marília Mendonça (1995-2021) e Murilo Huff (29) aparece usando um sensor para monitorar sua glicose. Após a sugestão de um endocrinologista, a criança passou a usar um equipamento internacional vindo dos Estados Unidos.

O aparelho não é vendido no Brasil e é inserido na pele, funcionando como um sensor de monitoramento contínuo para medir os níveis de glicose no líquido intersticial. Além do sensor, a família da criança ainda faz o uso de medicações manuais no dedo com o glicômetro.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica que o Dexcom, equipamento usado pelo filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, não está disponível comercialmente no Brasil. Apesar disso, há outros meios nacionais, mas que nem sempre trazem o mesmo resultado.

"É um sensor de glicose contínua (CGM) aplicado sob a pele – geralmente no braço ou abdômen – medindo os níveis de glicose no líquido intersticial a cada 5 minutos. Transmite os dados em tempo real (Bluetooth, app ou receptor), permitindo acompanhamento. O modelo utilizado pelo Léo é o Dexcom, que tem início de funcionamento cerca de 30 min após a aplicação e dura em torno de 14‑15 dias", destaca.

"A opção por importar foi motivada por maior precisão, alerta antecipado e conforto – fundamental em paciente pediátrico. Um CGM como o Dexcom permite ajuste milimétrico de macronutrientes, com base nos gráficos de glicemia pós-prandial e interações com insulina, reduz variabilidade glicêmica e os 'esconderijos' glicêmicos entre refeições, apoiando intervenções nutricionais", acrescenta.

Além disso, o nutrólogo reforça que essas ferramentas, especialmente em crianças, melhoram a segurança metabólica e a qualidade de vida familiar, diminuindo o estigma e o trauma das 'picadas'. A seguir, o especialista lista uma série de benefícios do sensor internacional:

Monitoramento 24/7, captando alterações entre medições com glicemia capilar (dedo);

Alertas preditivos, avisando antes de hipoglicemia ou hiperglicemia, o que é crucial em uma criança ativa;

Redução de punções digitais (ainda que punções pontuais sejam mantidas para calibrar/confirmar);

Maior segurança, sobretudo durante brincadeiras, sono e situações de estresse emocional – o 'gatilho' emocional também intensifica as flutuações glicêmicas no tipo 1.

