Filho de Marília Mendonça tem diabetes tipo 1: entenda o que mudou com a tecnologia

Filho de Marília Mendonça foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Veja o que mudou na rotina e como a tecnologia ajuda no tratamento

O diagnóstico de diabetes tipo 1 em uma criança muda toda a dinâmica da família — e foi exatamente isso que aconteceu com Léo, filho da cantora Marília Mendonça. Após a revelação feita por Murilo Huff sobre a condição de saúde do menino, pais e cuidadores voltaram a discutir como lidar com a doença autoimune que exige controle diário e vigilância constante.

Diferente do diabetes tipo 2, que está ligado ao estilo de vida e geralmente surge na vida adulta, o tipo 1 é uma condição crônica que se manifesta geralmente na infância ou adolescência, quando o pâncreas deixa de produzir insulina. Isso exige injeções diárias ou, como no caso de Léo, o uso de tecnologias mais modernas como o sensor contínuo de glicose (CGM).

Como funciona o sensor contínuo?

O CGM mede os níveis de glicose no líquido intersticial (tecido sob a pele) em tempo real, enviando alertas para pais ou cuidadores por meio de aplicativos. Essa tecnologia reduz picos e quedas bruscas de glicemia e permite um controle muito mais eficiente, especialmente em crianças que ainda não sabem verbalizar sintomas.

De acordo com a American Diabetes Association (ADA), o uso de CGM pode reduzir em até 60% os episódios de hipoglicemia grave em crianças menores de 10 anos.

Cuidado multidisciplinar é essencial

O tratamento do diabetes tipo 1 não se resume à medicação. Envolve acompanhamento com:

Endocrinologista pediátrico;

Nutricionista para planejar refeições adequadas;

Psicólogo para cuidar da saúde emocional da criança e dos pais;

Educador físico para incentivar o exercício com segurança.

Além disso, a escola também deve estar preparada. Professores e coordenadores precisam conhecer os protocolos de emergência, como identificar uma hipo ou hiperglicemia e administrar corretamente os cuidados básicos.

Barreiras e avanços no Brasil

No Brasil, o acesso a sensores de glicose ainda é desigual. O SUS começou a distribuir CGMs para crianças com diabetes tipo 1 em alguns estados, como São Paulo e Minas Gerais, mas há uma fila de espera e exigências burocráticas. ONGs como a ADJ Diabetes Brasil têm atuado para democratizar o acesso e dar suporte às famílias.

A importância do apoio emocional

Murilo Huff relatou em entrevista a importância da rede de apoio. “Diabetes é uma doença que todos os dias a gente mata um leão, sabe? A gente convive diariamente com a dificuldade de estar controlando a glicemia dele. Mas a gente faz isso da melhor maneira”, contou. Ter o suporte emocional dos familiares, da escola e de profissionais faz toda a diferença no bem-estar da criança.

Com diagnóstico precoce, acesso à tecnologia e suporte integral, crianças com diabetes tipo 1 podem levar uma vida saudável, ativa e feliz — como o pequeno Léo, cuja história inspira outras famílias a buscar o melhor cuidado possível.