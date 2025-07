Filho de Marília Gabriela revela transtorno raro e psiquiatra analisa: 'Anos sendo rotulado'

Em conversa com a CARAS Brasil, psiquiatra explica como o transtorno de filho de Marília Gabriela é confundido e o que pode atrapalhar o diagnóstico

O ator Theodoro Cochrane, filho da apresentadora Marília Gabriela, revelou recentemente que foi diagnosticado com ciclotimia , um transtorno de humor raro e muitas vezes mal compreendido. A condição, segundo especialistas, costuma ser confundida com traços de personalidade, o que pode atrasar o diagnóstico por anos, como aconteceu com o próprio artista.

Para entender melhor o que é a ciclotimia e os desafios que envolvem o diagnóstico, a CARAS Brasil conversou com a psiquiatra Maria Fernanda Caliani, que analisou o caso de Theodoro e explicou os sinais de alerta para o transtorno.

O que é ciclotimia?

A ciclotimia é um transtorno do humor considerado uma forma branda, porém crônica, do transtorno bipolar. Caracteriza-se por oscilações persistentes entre sintomas depressivos leves e episódios de aceleração psíquica (hipomania leve), sem atingir a intensidade de uma mania ou depressão profunda.

Essas variações podem surgir já na vida adulta, causando impacto no sono, na energia, no apetite e no comportamento social. O diagnóstico é clínico, com base na alternância desses sintomas, e o tratamento costuma envolver psicoterapia, estabilizadores de humor, antidepressivos (com cautela) e higiene do sono.

Quando o humor vira um sinal de alerta?

De acordo com a médica, a ciclotimia muitas vezes é erroneamente atribuída a características pessoais como “intensidade” ou “excentricidade”.

"É comum que pessoas com ciclotimia passem anos sendo rotuladas como 'intensas', 'dramáticas' ou 'excêntricas', quando, na verdade, estão lidando com um transtorno que provoca oscilações reais e persistentes de humor. O que difere a ciclotimia de um traço de personalidade é a intensidade, frequência e impacto dessas oscilações no dia a dia", explica Caliani.

Essas variações de humor, segundo a psiquiatra, vão muito além do que se considera “normal”: "Se a pessoa alterna entre momentos de euforia e irritabilidade e períodos de desânimo ou apatia de forma recorrente, prejudicando suas relações, produtividade ou qualidade de vida, é fundamental procurar ajuda especializada. O humor flutua em todo ser humano, mas quando essas variações passam a dominar a vida, a avaliação psiquiátrica se torna essencial", alerta.

O papel do álcool no atraso do diagnóstico

Em seu relato, Theodoro contou que só recebeu um diagnóstico claro após interromper o consumo de álcool. A psiquiatra explica que o uso de substâncias pode, de fato, comprometer a clareza do quadro clínico.

"O uso de substâncias, como o álcool, pode mascarar, agravar ou até simular sintomas de transtornos psiquiátricos. No caso da ciclotimia, por exemplo, uma pessoa pode parecer mais 'descontrolada' ou deprimida por causa do efeito direto do álcool, ou da abstinência, dificultando a distinção entre os sintomas do transtorno e os efeitos da substância", esclarece.

Por isso, a suspensão do uso é frequentemente essencial para uma avaliação precisa: "Só conseguimos enxergar o quadro com mais clareza quando o paciente está limpo, por isso, a interrupção do uso é muitas vezes uma etapa crucial para um diagnóstico preciso. Além disso, o uso de álcool pode ser uma tentativa de automedicação por quem sofre com essas oscilações de humor sem entender bem o que está sentindo", completa a especialista.

