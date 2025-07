Filho de Marília Gabriela fala sobre casamento do ex e psicóloga explica como lidar

Theodoro Cochrane, filho da jornalista Marília Gabriela, revelou o que sentiu ao ver o ex casamento e especialista fala sobre encerramentos amorosos

Theodoro Cochrane (46), filho da jornalista e apresentadora Marília Gabriela (77), usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo após saber do casamento de seu ex-namorado, de quem se separou há quatro anos. Sem citar nomes, ele contou como se sentiu diante da situação."Essa descoberta aconteceu minutos antes de eu entrar em cena para reavaliar a vida e a finitude com a minha mãe. E doeu. Uma dor amadurecida, solene, definitiva", disse ele nas redes sociais.

Por que dói tanto o término?

O luto amoroso não tem prazo definido. Ele varia conforme a profundidade do vínculo, as condições do término e o momento de vida da pessoa. Buscar apoio psicológico pode ser uma forma saudável de ressignificar essa etapa.

Segundo especialistas, essa sensação é comum, mesmo quando a relação já terminou há algum tempo: "É interessante a gente pensar que o término pode ser comparado com um luto. Luto pela vida que você esperava. Luto por quem você era naquela época. Luto pela expectativa que você tinha sobre o outro. Quando a gente tem essa sensação, muitas vezes passa por negação, raiva e vai transitando entre essas emoções", declara a psicóloga Lilian Vendrame.

Como lidar?

Para muitos, o luto por um ex pode abrir caminhos para um amadurecimento emocional importante. Reconhecer a dor como parte do processo é o que permite, no tempo certo, a reconstrução de novas possibilidades afetivas.

Lilian Vendrame também chama a atenção ao afirmar que o cérebro pode ter dificuldades em superar o fim de uma relação: "Por conta do término mexer com os nossos neurotransmissores e parecer uma dor física, [o cérebro] fica revivendo. É bem complexo", finaliza a especialista.

