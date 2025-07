Filho de Manu Bahtidão vai parar na UTI e ficou em zona de risco

Manu Bahtidão desabafa após o filho de 9 anos ir parar na UTI durante as férias: ‘Noites sem dormir e orações silenciosas'

A cantora Manu Bahtidão surpreendeu ao revelar que seu filho, Theo, de 9 anos, foi internado na UTI de um hospital durante as férias. O menino chegou a ficar em uma zona de risco ao ter queda nas plaquetas, mas seu quadro já foi estabilizado.

A mãe ainda não revelou os detalhes do que aconteceu com o garoto, mas garantiu que ele está se recuperando bem. "Seguimos aqui na UTI com o nosso príncipe, mas Deus enviou uma equipe incrivelmente maravilhosa para cuidar dele. Seguimos aqui firmes! Já Já estará fora de perigo. Obrigada pelas mensagens de amor para o meu filho", disse ela.

E completou: "Quero agradecer as orações. Existe muita gente boa nesse mundo, passamos o maior susto das nossas vidas. Theo vai ter alta hoje para Glória de Deus! Estou feliz e grata. Assim que estivermos juntos eu vou explicar para vocês o que houve".

Por fim, a mãe comentou sobre a boa evolução no quadro dele. "Hoje meu coração se enche de gratidão. Depois de dias difíceis, noites sem dormir e orações silenciosas, meu filho Theo está se recuperando. As plaquetas que estavam em 13.000 subiram para 160.000, e com isso ele deixou a zona de risco. Foi para UTI, lutou foi forte…E venceu mais uma batalha. Agradeço a Deus em primeiro lugar, a equipe médica que cuidou dele com tanta dedicação, aos enfermeiros, e a cada mensagem, oração e energia positiva que recebemos. Ver meu filho sorrindo de novo é um milagre que eu jamais vou esquecer. Que nunca nos falte fé, forca e amor. Obrigada meu Deus, obrigada, vida", finalizou.

Carreira de Manu Bahtidão

Em entrevista no programa Eliana, no SBT, Manu Bahtidão falou sobre o início de sua carreira e os conselhos que recebeu. "Cantava gospel, depois fui para o forró. Tinha uma vizinha, a irmã Socorro, que me levava para os cultos da igreja. Ela que me falou: ‘minha filha, aprenda uma música para você poder cantar que o pastor vai te dar uma oportunidade’. Pedi para o meu pai, ele comprou uma fita K7, eu aprendi os louvores da Cassiane e cantei. Saí de casa com 14 anos para trabalhar em banda. Foi muito perrengue, já fui esquecida em viagem, já voltei em caminhão", disse ela.

Além disso, a cantora contou o que faz para lidar com as críticas e rebateu os rumores de que teria rivalidade com a cantora Joelma. "Coach. Tem que ter. Nos dias de hoje, com tanta gente destilando ódio de graça... Infelizmente tem muita gente que se disfarça de fã para atacar as pessoas. Mas é verdade, sou muito atacada pelos fãs dela [Joelma], inclusive já até furaram pneu de carro meu, mandaram mensagem ameaçando. Eles acham que a gente tem uma rivalidade. Colocaram na cabeça... Isso nunca aconteceu. Quando a gente se encontra ela é uma querida comigo, sempre foi maravilhosa", afirmou.

