Filho de Ivete Sangalo treina com a mãe e médico avalia: 'Comportamento se transforma'

Dr. João Branco é médico com 20 anos de experiência em atendimento ambulatorial nas áreas de emagrecimento e performance física. Possui mais de 10 mil atendimentos registrados e atua com base no acompanhamento clínico de pacientes e atletas. Participa da formação de atletas de alto rendimento em modalidades como MMA, Futebol, Vôlei de Praia, Jiu Jitsu, Natação e Triathlon. Também atua em cursos de formação da Polícia Civil – CORE, voltados para combatentes de linha de frente. É membro da AACE (American Association of Clinical Endocrinologists – nº 13247) e professor convidado na pós-graduação da ABRIESP em Medicina do Envelhecimento Saudável. Integra o corpo técnico da Clínica HE Performance, no Rio de Janeiro. CRM-RJ 52.75572-9.