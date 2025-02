Filho de Faustão fala sobre a saúde do pai: ‘Começou de uma forma difícil’

Filho de Faustão, o apresentador João Silva reflete sobre como anda a saúde do pai, que foi internado no início do ano de 2025

O apresentador João Silva atualizou os fãs do pai, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, sobre o estado de saúde dele. O comunicador veterano foi internado no início do ano em um hospital de São Paulo com quadro de infecção e recebeu alta poucos dias depois. Agora, o herdeiro comentou sobre o pai estar bem e se recuperando dentro do previsto e com otimismo.

"Esse ano começou de uma forma difícil, lógico, com a internação. Mas foi rápida, graças a Deus! Ele está com esse começo de ano muito bom. Principalmente na parte emocional, de alegria, e poder acompanhar esse passo a passo de evolução, é muito bacana", afirmou ele ao Portal Leo Dias.

E completou: "É uma pessoa que tenho a certeza do quanto ele merece estar evoluindo a cada passo. Então, acho que basta a gente comemorar e estar junto com ele. Se Deus quiser, esse ano vai ser de muita alegria para ele".

Vale lembrar que Faustão segue em recuperação dos dois transplantes que realizou recentemente. Ele fez um procedimento para tranplante do coração e, 6 meses depois, também transplantou o rim. Desde então, o comunicador está longe da TV e cuidando da saúde para recuperar sua força física.

Faustão surge no 'Domingão' e entrega curiosidade sobre a filha

Recentemente, Faustão, que foi uma presença marcante nos domingos da TV brasileira, surgiu no programa 'Domingão com Huck', da Globo, para mandar um recado para sua filha, Lara, convidada por Luciano Huck para participar do quadro 'Quem vem para cantar?'.

Antes dela soltar a voz, Fausto deu um depoimento sobre a primogênita, fruto de seu casamento com Magda Colares, e contou que ela estudou música em segredo por nove anos. O apresentador só ficou sabendo do talento da jovem por causa do diretor musical e compositor Simoninha; confira detalhes!

Leia também: Faustão reaparece em fotos inéditas com a família na noite de Natal