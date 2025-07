Filho de ex-goleiro morre e médica explica: 'Segundo tipo de câncer mais comum entre crianças'

Enzo, o filho de Julio Sérgio Bertagnoli, ex-goleiro do Santos, faleceu após uma batalha contra um tumor. O jovem tinha quinze anos

Ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio Bertagnoli usou as redes sociais no domingo, 27, para dividir uma triste notícia com o público: a morte de seu filho, Enzo, de apenas 15 anos. O adolescente lutava contra um tumor cerebral.

O que diz a pediatra?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela explica.

"Um tumor cerebral é o crescimento anormal de células dentro do cérebro ou em suas estruturas próximas. Pode ser benigno (não cancerígeno) ou maligno (cancerígeno), e sua gravidade depende do tipo, da localização e da velocidade com que cresce. Em crianças e adolescentes, alguns tipos de tumores cerebrais são mais comuns do que em adultos, como os meduloblastomas e os astrocitomas", declara.

Dados que merecem atenção

Dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que cerca de 11 mil novos casos de câncer do Sistema Nervoso Central (SNC) – que inclui o cérebro e a medula espinhal – devem surgir por ano no Brasil. A pediatra fala sobre esta doença e a relação com a idade.

"Embora seja uma condição rara, o tumor cerebral é o segundo tipo de câncer mais comum entre crianças e adolescentes, atrás somente da leucemia, e é o tipo mais comum de câncer sólido na infância e adolescência. Segundo o INCA, entre os cânceres pediátricos, os tumores do sistema nervoso central estão entre os mais frequentes, especialmente entre 5 e 19 anos", afirma.

Quais os cuidados?

Segundo a pediatra, o cuidado com um adolescente diagnosticado com tumor cerebral deve ser multidisciplinar, envolvendo neurologistas, oncologistas pediátricos, neurocirurgiões, psicólogos, fisioterapeutas e equipe de enfermagem.

"Além do tratamento médico, é essencial o apoio emocional e familiar, o acompanhamento escolar e a promoção da qualidade de vida durante todo o processo. Hoje, os avanços na neurocirurgia e na oncologia pediátrica têm permitido melhores desfechos, mas o diagnóstico precoce continua sendo fundamental", finaliza ao analisar casos como do filho do ex-goleiro.

