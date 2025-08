Filho da influencer Karol Pinheiro passa por cirurgia de emergência

A influenciadora digital Karol Pinheiro contou qual foi o acidente que levou seu filho de 5 anos para uma cirurgia de emergência

A influenciadora digital Karol Pinheiro, que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, surpreendeu ao contar que aconteceu um acidente com seu filho de 5 anos e o menino precisou passar por uma cirurgia. Em um relato nas redes sociais, ela revelou os detalhes do susto, mas garantiu que o herdeiro já está em casa e bem.

Karol disse que o pequeno Manuel cortou dois dedos da mão esquerda enquanto a família estava em um supermercado. O acidente aconteceu quando a mão dele ficou presa entre dois carrinhos de compras. A família levou um susto e correu para o hospital com o garotinho, que precisou ser operado.

"A gente passou no hospital porque o Manuel fez uma cirurgia de emergência. A gente estava indo no supermercado ontem. Sobe quando eles colocam um carrinho dentro do outro no mercado? Fomos puxar o carrinho para começar a fazer as compras. O Manuel colocou a mãozinha e, na em que puxou, a mãozinha dele estava lá e cortou muito dois dedos. Os dois dedos da mão esquerda”, disse ela.

E completou: "Hospital agora, emergência e ele teve que fazer uma cirurgia. Foi simples, muito rápida, mas o coração aqui ó… Já estamos de volta em casa. A gente dormiu lá depois da cirurgia. Eu entrei com ele no centro cirúrgico até ele apagar. Na hora eu pensei: ‘Moço, pelo amor de Deus, me dá uma anestesia agora que eu estou precisando’”.

Após o susto e ver que o filho está bem, Karol Pinheiro refletiu sobre a imprevisibilidade da vida. "Mas sabe que é muito louco porque, ao mesmo tempo, ali na adversidade eu acho que eu tenho aprendido tanto que não temos controle nenhum e é a vida que manda e não você, que surge uma força e você só vai. Estamos em casa, cuidar desse menininho, trabalhar e é isso”, finalizou.

