Filha de Schynaider Moura faz transplante e médico explica: 'Única alternativa'

Após transplante cardíaco da filha de Schynaider Moura, médico explica à CARAS a gravidade da situação e reforça a importância da doação de órgãos

Em 2022, Anne-Marie (16), filha da modelo Schynaider Moura (36), viveu um drama com final feliz: aos 13 anos, precisou passar por um transplante cardíaco. A jovem foi diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, condição rara e grave que afeta o funcionamento do coração. Nas redes sociais, Schynaider compartilhou momentos delicados ao lado da filha.

Para entender melhor a gravidade do quadro e o que envolve um transplante em crianças e adolescentes, a CARAS Brasil conversou com o médico cardiologista Raphael Boesche, que explicou em detalhes a condição e os cuidados necessários no pós-operatório.

O que é cardiomiopatia dilatada?

Segundo o médico, a doença é uma das mais graves entre as doenças cardíacas: “A cardiomiopatia dilatada é uma condição grave que afeta o músculo do coração, tornando-o anormalmente dilatado, principalmente no ventrículo esquerdo, o que reduz sua capacidade de bombear sangue de maneira eficaz para o corpo".

"Em muitos casos, especialmente quando há progressão da doença, o transplante cardíaco pode se tornar a única alternativa de sobrevivência. Essa condição é hoje uma das principais causas de transplantes cardíacos, tanto em adultos quanto em crianças, como evidenciado pelo caso emocionante da jovem Anne-Marie”, explica Boesche.

Além de fatores genéticos, ele alerta para outros gatilhos importantes: “A cardiomiopatia dilatada pode ser desencadeada por infecções virais, doenças autoimunes, entre outros fatores, como foi observado em vários casos durante e após a pandemia de Covid-19. Sintomas como cansaço extremo, falta de ar e retenção de líquidos podem ser sinais de um acometimento cardíaco grave, que exige atenção imediata”, completa o médico.

Como funciona a fila de transplante infantil?

Boesche esclarece que o processo para crianças segue normas rígidas do Sistema Nacional de Transplantes. O processo de inclusão na fila de transplante cardíaco infantil segue regras rigorosas, asseguradas pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT), no Brasil. A priorização na lista depende de critérios de urgência, analisados a partir de fatores como:

Estado clínico do paciente : Caso esteja em risco iminente à vida, como no caso de hospitalização em terapia intensiva com suporte mecânico (ex.: uso de medicamentos, balão intra-aórtico ou ECMO – Oxigenação por Membrana Extracorpórea).

: Caso esteja em risco iminente à vida, como no caso de hospitalização em terapia intensiva com suporte mecânico (ex.: uso de medicamentos, balão intra-aórtico ou ECMO – Oxigenação por Membrana Extracorpórea). Resposta aos tratamentos disponíveis : Se todos os recursos terapêuticos clínicos e cirúrgicos foram insuficientes.

: Se todos os recursos terapêuticos clínicos e cirúrgicos foram insuficientes. Compatibilidade com o órgão doado: Deve haver compatibilidade entre o tipo sanguíneo, peso e tamanho do coração do doador e do receptor.

Mesmo com todos os avanços, o tempo de espera pode ser um verdadeiro teste de resistência emocional para as famílias: “O tempo de espera pode ser angustiante, mas avanços científicos e um esforço coordenado incentivam iniciativas para ampliar doações e salvar vidas”, destaca o médico.

Cuidados após o transplante

A jornada não termina após a cirurgia. O médico explica que o cuidado precisa ser constante ao longo da vida. Uma criança ou adolescente que passou por um transplante cardíaco precisará de acompanhamento médico especializado pelo resto da vida. Isso inclui:

Uso contínuo de medicamentos imunossupressores : Para prevenir a rejeição do novo coração pelo organismo.

: Para prevenir a rejeição do novo coração pelo organismo. Exames regulares de acompanhamento : Avaliações frequentes por meio de ecocardiogramas, cateterismo e biópsias.

: Avaliações frequentes por meio de ecocardiogramas, cateterismo e biópsias. Dieta equilibrada e hábitos saudáveis : Como parte essencial do monitoramento de fatores de risco, como hipertensão e colesterol.

: Como parte essencial do monitoramento de fatores de risco, como hipertensão e colesterol. Acompanhamento psicológico : Importante tanto para a criança quanto para a família, considerando o impacto emocional de viver com uma nova dinâmica de saúde.

: Importante tanto para a criança quanto para a família, considerando o impacto emocional de viver com uma nova dinâmica de saúde. Atividade física controlada: A prática de exercícios leves ou moderados, sob orientação médica, é frequentemente recomendada para manter a saúde cardiovascular.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

Leia também: Schynaider Moura revela detalhes sobre novo namoro com bilionário: ‘Conhecendo’