Filha de Rodrigo Faro revela como descobriu problema grave na coluna: ‘Do nada’

Filha de Rodrigo Faro, Maria Viel Faro dá testemunho de fé ao contar como descobriu o problema física que a faz usar colete ortopédico: 'Não existe outra explicação'

Filha de Rodrigo Faro e Vera Viel, a adolescente Maria Viel Faro, de 16 anos, revelou que foi diagnosticada com escoliose e faz um tratamento com colete ortopédico que vai durar um ano. Depois de contar sobre a condição publicamente, ela reapareceu na internet para dar mais detalhes de como foi a descoberta do problema de saúde física.

Em um novo vídeo no TikTok, Maria fez um relato de como chegou ao seu diagnóstico. Ela disse que sua irmã mais velha, Clara, começou a sentir dores na coluna e os pais a levaram ao médico para fazer exames. Lá no consultório, a mãe decidiu mostrar uma foto de Maria, já que a jovem tinha uma diferença na cintura, e o médico pediu exames. A partir disso, Maria foi diagnosticada com escoliose e Clara descobriu que não tem nada, inclusive a dor sumiu. Então, Maria acredita que Deus usou a irmã para que ela pudesse descobrir sua condição grave antes que se tornasse algo cirúrgico.

Leia o relato completo dela:

" Eu tenho um lado da cintura mais acentuado do que o outro desde os meus 13 ou 14 anos, e foi piorando com o tempo . Então, no começo, era algo quase que imperceptível. Eu não sentia dor e nunca me afetou visualmente, não afetou nada na minha autoestima. Por isso a gente não foi atrás para resolver antes porque não parecia nada grave. Essa história começa com a minha irmã Clara, que desde o ano passado vinha sentindo umas dores bem anormais nas costas e realmente não tinha explicação alguma para essa dor que ela estava sentindo”, disse ela.

E completou: "Então o meu pai, que está acostumado a ir no quiroprata há anos, resolveu levar a minha irmã com ele para ver se ela se livrava da dor ou pelo menos aliviava um pouco. Momentaneamente aliviada, mas sempre depois de um tempo voltava. Era bem estranho. Até que, pula para esse ano, mês passado, minha mãe decidiu levar a Clara em um médico especialista em coluna para ver se realmente não tinha nada de errado acontecendo ali. Nisso, o médico pediu alguns exames para ela para ver se tinha algo mais sério acontecendo com a coluna dela. E, nessa mesma consulta, a minha mãe teve a ideia de mostrar uma foto minha, para que o médico visse a minha cintura . Foi completamente do nada e ele já pediu um raio-x”.

"Esse pedido de raio-x ficou parado aqui em casa por pelo menos uma semana porque a minha mãe falava e eu não queria de jeito nenhum. Eu estava cheia de trabalho da escola para fazer e para mim não era importante, não era um problema. até que a gente foi fazer o raio-x e na manhã seguinte o médico já estava com os resultados”.

Por fim, ela deu seu testemunho de fé sobre o que aconteceu: " Eu não acredito em coincidências e tenho plena certeza de que o que aconteceu comigo foi plano de Deus . Aqueles exames que o médico pediu para ver a coluna da Clara saíram e ela não tinha nada. Mas desde que o resultado do meu raio-x saiu e a gente descobriu que eu tinha uma escoliose mais grave, ela nunca mais sentiu dor. E ela está sem dor até hoje. Eu acredito que Deus tenha usado a Clara, colocado essa dor nela, para que a gente descobrisse algo em mim que nós nem imaginávamos . Quando a gente finalmente cumpriu a missão dele, a dor sumiu. Eu agradeço a Deus todos os dias porque foi cuidado dele, não existe outra explicação para isso. Foi como se ele realmente tivesse dizendo para a gente: ‘ Olha para isso agora antes que piore ’. Ele mostrou isso para mim a tempo de que fosse resolvido”.

Qual é o diagnóstico de Maria Viel Faro e como é o tratamento?

Maria Viel Faro foi diagnosticada com escoliose, que é uma condição que causa a curvatura Dora do comum da coluna vertebral. A escoliose dela é de 34 graus, sendo que a cirurgia é recomendada para quem tem a partir de 40 graus da doença. Com isso, ela iniciou o tratamento.

A adolescente precisa usar um colete ortopédico por 18 horas diárias durante um ano para corrigir a curvatura da coluna de forma progressiva .

