Filha de Rodrigo Faro faz tratamento que vai durar 1 ano: 'Bem grave'

Filha de Rodrigo Faro, Maria Viel Faro surge com acessório no tronco e explica sobre seu novo tratamento após diagnóstico de problema físico

Filha de Rodrigo Faro e Vera Viel, a adolescente Maria Viel Faro, de 16 anos, contou que iniciou um tratamento que vai durar um ano. Ela foi diagnosticada com escoliose, que é uma condição que causa a curvatura fora do comum da coluna vertebral . Por causa disso, a jovem precisa usar um colete de escoliose durante 18 horas por dia .

A revelação do diagnóstico e do tratamento foi feita por ela por meio de vídeos no TikTok. Maria Faro contou que já está acostumada como acessório para ajustar a coluna e está disposta a compartilhar sua experiência nas redes sociais.

Inclusive, Maria contou que descobriu o problema fisico pouco antes do caso se tornar cirúrgico. "É algo que eu acho relevante trazer para vocês, principalmente porque eu precisei de vídeos assim, que me explicasse e contassem sobre, e eu não achei tantos. Há mais ou menos um mês, eu descobri uma escoliose bem grave . E eu não gosto de usar a palavra descobri porque eu meio que já sabia. Sempre reparei que a minha cintura tinha um lado mais fundinho do que o outro. Porém não era algo que me incomodava visualmente, e eu não sentia dor, nunca senti nenhum tipo de dor. A gente nunca foi atrás de resolver porque não parecia grave”, disse ela.

E completou sobre os detalhes de seu tratamento: " Eu tenho 34 graus de escoliose. A cirurgia é recomendada a partir dos 40 graus . Então eu peguei bem no limite, bem a tempo de corrigir. Além disso, eu tenho 16 anos, faço 17 agora em junho, e por isso tenho esse 1 ano para corrigir a minha coluna com o colete para escoliose . Eu estava em fase de adaptação, mas agora eu já estou completamente acostumada com o colete”.

Maria Viel Faro usa colete ortopédico contra a escoliose - Foto: Reprodução / TikTok

Maria também contou que usa o colete normalmente ao longo do dia, inclusive para ir à escola. "O tempo de uso que foi recomendado para mim com o colete é de 18 horas por dia. E eu confesso que quando eu fiquei sabendo disso, eu achei que era muito e eu não ia conseguir. Por incrível que pareça, eu acabo usando mais do que 18 horas na maioria dos dias. Nos primeiros dias, que foram bem intensos, eu ficava contando as horas para tirar o colete, mas agora que eu já estou acostumada, eu só fico e está tudo bem”, finalizou.

O que é escoliose?

De acordo com o site do Hospital Albert Einstein, a escoliose é uma doença que é reconhecida pela curva anormal da coluna vertebral. A curvatura pode ser no formato de S ou C e as regiões mais comuns da ocorrência são na lombar e na torácica.

A publicação ainda informou que é mais comum descobrir a doença ainda na adolescência, mas pode atingir pessoas de todas as idades. Os sintomas envolvem má postura, diferença na altura dos ombros e rotação da coluna vertebral. O diagnóstico é feito de forma clínica por um médico especialista em ortopedia por meio de exames e medição da coluna. E, o tratamento pode envolver fisioterapia, colete ortopédico e cirurgia, dependendo do caso.

