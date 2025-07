Filha de Neymar e Bruna Biancardi recebe cuidados essenciais: 'É comum essa insegurança'

Em entrevista à CARAS, o pediatra Miguel Liberato analisa os primeiros dias da filha de Neymar Jr. e destaca cuidados essenciais com recém-nascidos

A pequena Mel, segunda filha de Neymar Jr. com Bruna Biancardi, chegou ao mundo no início deste mês e, com apenas alguns dias de vida, já inspira os olhares atentos da família e da saúde. Mas, afinal, quais são os principais cuidados que um recém-nascido exige nos primeiros dias de vida?

Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato avaliou o caso e destacou orientações cruciais para esse momento tão delicado: “É impossível falar dos primeiros dias de vida sem falar da amamentação”, afirma o especialista.

Amamentação é a base de tudo

Segundo ele, o leite materno é uma fonte poderosa de calorias, gordura e imunidade, especialmente adaptada para cada fase do desenvolvimento do bebê.

“Porém, nem sempre é fácil. É importante que essa mãe esteja amparada, com uma rede de apoio e com orientações adequadas para tentar manter a amamentação mesmo nesse momento delicado”, reforça o pediatra, alertando sobre a importância do acolhimento nos primeiros dias de maternidade.

Higiene e primeiros banhos merecem atenção redobrada

Outro ponto importante apontado por Miguel é o cuidado com o coto umbilical. Ao contrário do que muitos ainda acreditam, a recomendação atual é simples: nada de antissépticos, a menos que haja orientação médica. “A orientação é manter apenas o coto limpo e seco”, destaca.

O primeiro banho também exige cautela: “Idealmente, não é indicado o banho nas primeiras horas de vida, aguardando pelo menos 24 horas na maioria dos bebês”, diz ele. Segundo o médico, a temperatura da água deve ser controlada rigorosamente entre 37° e 37,5°C, o ambiente precisa estar aquecido, e o banho não deve ultrapassar 10 minutos: “Nessa fase, o recém-nascido tem dificuldade de manter o controle da temperatura corporal”, explica.

Insegurança é natural e apoio faz toda a diferença

A chegada de um bebê, ainda mais em uma família já conhecida dos holofotes, pode ser cercada por inseguranças. E isso é absolutamente normal: “É muito comum essa insegurança nos primeiros dias e até meses”, diz o médico.

Para aliviar a tensão, o pediatra recomenda uma atitude estratégica: buscar apoio desde a gestação: “Uma coisa importante é tentar escolher o pediatra ainda durante a gestação, por meio de consultas pediátricas pré-natais, que ajudam muito a encontrar um profissional que se identifique, crie vínculos e tire dúvidas”, orienta.

Leia também: Bruna Biancardi mostra encontro de Mavie e Mel: 'Minha vida todinha'