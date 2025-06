Filha de Marcius Melhem passou por cirurgia no coração: 'Nunca falei publicamente'

O humorista Marcius Melhem surpreende ao revelar que uma das filhas gêmeas passou por uma cirurgia no coração em plena pandemia: ‘Todas as dores que ela viveu'

O humorista Marcius Melhem surpreendeu ao revelar que uma das filhas gêmeas, Nina, passou por uma cirurgia no coração aos 11 anos de idade . Hoje em dia, a garota está com 16 anos e totalmente recuperada. Porém, a família enfrentou o momento desafiador de vê-la internada e no centro cirúrgico no meio da pandemia de Covid-19.

Em um post nas redes sociais nesta semana, Melhem resgatou fotos da herdeira na época da cirurgia e destacou a força da menina para superar este desafio da vida . Ele não deu detalhes sobre o motivo para a internação da filha e apenas disse que foi uma cirurgia no coração.

"Dia 1/6/2020. Nunca falei publicamente desse dia. Um segundo aniversário da nossa Nina. Mas quis escrever hoje, nos 5 anos dessa data tão importante. Numa semana de vitórias, nada supera essa. Uma cirurgia no coração em plena pandemia sem vacinas ou tratamentos claros. Numa menina de 11 anos que não sabia a força que tinha. Todos os medos e incertezas do mundo. A fé nos médicos. A fé na vida. Nos fechamos ali e acreditamos. Manuela foi a maior parceira da irmã. Segurou suas dores e suas incertezas - ainda maiores, pela idade, por não saber o que podia acontecer com sua parceira desde o útero. Joana foi o melhor colo, as melhores palavras, o carinho, a calma, o olhar atento a tudo. Nevinho, o bonequinho da Nina, também não desgrudou dela no hospital, quando ainda estava presa na cama e cheia de fios saindo do corpo", disse ele.

E completou: "O abraço da foto foi ainda no hospital, com Nina em cadeira de rodas. Depois de um tempo o bolo em “casa” pra comemorar. Deu certo. Ela estava de volta. Pra gente. Pra vida. Hoje não há mais fios, nem remédios, nem cuidados especiais. E a Nina de 16 nasceu também no dia 1 de junho de 2020, com todas as dores que ela viveu e com tudo que aprendeu e nos ensinou: as dores parecem que nunca vão passar. Mas passam. Te amo, Nina. Te amo, Manu. Te amo, Joana - parceiras dessa e de outras travessias".

Marcius Melhem teve duas filhas: Nina e Manuella, frutos do casamento com Joana Rosenfeld.

Famosos apoiam a família do artista

Nos comentários do post de Marcius Melhem sobre a cirurgia da filha, os amigos famosos da família apoiaram com mensagens carinhosas. Leandro Hassum disse: "Chorando de desidratar. Nina e Manu. Vcs são gigantes um orgulho do dindo. Amo vocês". Fábio Villa Verde escreveu: "Deus abençoe. Deus de vitórias nas suas vidas". O jornalista Ricardo Feltrin comentou: "Não consigo nem imaginar o que você passou naqueles meses. Mas só de pensar meu peito dói. Ver a filha na mesa de cirurgia, enquanto era vítima de linchamento". A atriz Fafy Siqueira disse: "Todo o meu amor à você e suas meninas".

Marcius Melhem se afastou da Globo para cuidar da filha

Em 2020, o humorista e escritor Marcius Melhem contou que se afastou da Globo para cuidar de um problema de saúde da filha, que precisaria passar por uma cirurgia nos Estados Unidos.

"O motivo do seu afastamento se deve a um problema de saúde que uma de suas filhas está atravessando, necessitando de uma cirurgia, que será realizada nos Estados Unidos, onde a família deverá permanecer, parte desse período, até a pronta recuperação da menina", afirmou ele por meio de sua assessoria. A equipe dele ainda completou, na época, segundo o jornal Folha de S. Paulo: "decisão de se afastar de suas atividades na emissora foi do próprio Melhem e não tem relação alguma com as maldades veiculadas. [...] Manteve uma postura reservada da sua vida pessoal, sobretudo o que diz respeito às suas filhas, as quais nunca expôs em nenhuma ocasião".

