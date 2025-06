Filha de Maíra Cardi recebe diagnóstico no hospital, e médica alerta: 'Em quadros severos, pode haver'

Sophia Cardi Aguiar, de 6 anos, deu entrada no hospital após fortes dores abdominais

A filha de Maíra Cardi (41), fruto do relacionamento com o ator Arthur Aguiar (36), Sophia Cardi Aguiar (6), deu entrada em um hospital na última terça, 3, com fortes dores abdominais. Após ser submetida a alguns exames, a criança foi diagnosticada com fezes acumuladas no intestino.

“Como contei para vocês, liberamos a Sophia para uma alimentação mais ‘livre’ para melhor adaptação na escola, mas isso já afetou a digestão dela. Possivelmente é porque tem muito cocô aí. A senhora não está comendo frutas […] Essa coisa aí é cocô. Só está comendo pão e essas coisas, e aí tá cheio de cocô”, disse.

Para entender o quadro de saúde de Sophia, CARAS Brasil conversa com a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, que explica que o acúmulo de fezes no intestino, especialmente em crianças, é mais comum do que se imagina.

"Costuma ser desencadeado por uma combinação de fatores: alimentação pobre em fibras, baixa ingestão de água, rotina alimentar irregular, sedentarismo e até aspectos emocionais. Quando a criança começa a frequentar a escola, mudanças na rotina alimentar ou no padrão de evacuação também podem contribuir", afirma.

Segundo Spinelli, uma mudança brusca nos hábitos alimentares de uma criança acostumada a uma alimentação mais natural pode resultar em mudanças no funcionamento do intestino. O ideal é não deixar de consumir frutas e outros alimentos ricos em fibras.

"No caso citado, mesmo uma criança acostumada com uma alimentação mais natural pode reagir ao consumo repentino de ultraprocessados ou alimentos ricos em açúcar, gordura e aditivos. Esses alimentos podem diminuir o ritmo intestinal, alterar a microbiota e causar estufamento, gases e retenção de fezes. O organismo da criança, ainda em desenvolvimento, tende a ser mais sensível a essas mudanças bruscas", analisa.

Além da dor abdominal, a constipação pode causar distensão (barriga inchada), perda de apetite, irritabilidade, náuseas e, em casos mais avançados, até escape fecal (quando a criança não consegue segurar as fezes).

"Em quadros severos, pode haver acúmulo tão importante que exige hospitalização para que seja feita a desimpactação — às vezes com medicamentos por via oral, supositórios ou lavagem intestinal", alerta a especialista.

Como funciona o tratamento?

A boa notícia é que, na maioria das vezes, o tratamento é simples: reeducação alimentar com aumento de fibras (frutas com casca, verduras, legumes, grãos integrais), boa hidratação, incentivo à prática de atividade física e, se necessário, o uso temporário de laxativos sob orientação médica.

"Por isso, é importante que pais e cuidadores observem o ritmo intestinal da criança, evitem mudanças alimentares bruscas e procurem um especialista diante de qualquer alteração persistente. O tratamento deve envolver orientação comportamental e da dieta, podendo contar com avaliação nutricional e de um gastroenterologista pediátrico", finaliza.

SIGA A CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS E CONFIRA OUTRAS NOTÍCIAS: