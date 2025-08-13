Filha de Maíra Cardi acorda gritando de dor em meio à recuperação de cirurgia: ‘Tadinha’

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para contar como está a recuperação de sua filha, Sophia
A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 13, para contar como está a recuperação de sua filha, Sophia, de seis anos, fruto de seu relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar.. A menina passou por uma cirurgia no último sábado, 9, para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas.
Na publicação, ela contou que a pequena acordou gritando de dor por causa do processo de cicatrização. "Eu acordei hoje com Sophia gritando tanto. O nervo [da garganta] começou a cicatrizar e aí faz casquinha, aí puxa para a orelha e para a cabeça. Ela acordou com uma dor de cabeça e com dor de ouvido. Gritava, gritava, gritava, aí a gente acordou medicando. Acordou gritando tanto, tadinha", explicou ela, acrescentando que esperou a filha se acalmar para seguir com seus compromissos.
Sophia passou por uma cirurgia para corrigir a adenoide e remover as amígdalas, massas de tecido linfático localizadas na parte posterior da garganta. O procedimento, agendado com meses de antecedência, foi realizado sob anestesia geral no último sábado, 9.
Na última segunda-feira, 11, ela contou como estava sendo a alimentação de Sophia no pós operatório. "Está tomando quatro remédios para dor e um antibiótico. Mas já está conseguindo tomar leite de coco e um pouquinho de água. E já está melhorando", contou a influenciadora.
Vale lembrar que Maíra Cardi também é mãe de Lucas Cardi, fruto do primeiro casamento com o empresário Nelson Rangel e está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro.
Ainda nos últimos dias, ela compartilhou um vídeo com detalhes da gestação e revelou que o casal ainda não decidiu o nome da bebê, mantendo o apelido carinhoso de Bolota. Veja mais!
Leia também: Maíra Cardi revela desejo inédito na gravidez: 'Nunca comi e estou comendo'
