CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Filha de Maíra Cardi acorda gritando de dor em meio à recuperação de cirurgia: ‘Tadinha’
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Filha de Maíra Cardi acorda gritando de dor em meio à recuperação de cirurgia: ‘Tadinha’

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para contar como está a recuperação de sua filha, Sophia

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 13/08/2025, às 13h04

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maíra Cardi
Maíra Cardi - Foto: Reprodução/Instagram

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 13, para contar como está a recuperação de sua filha, Sophia, de seis anos, fruto de seu relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar.. A menina passou por uma cirurgia no último sábado, 9,  para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas. 

Na publicação, ela contou que a pequena acordou gritando de dor por causa do processo de cicatrização. "Eu acordei hoje com Sophia gritando tanto. O nervo [da garganta] começou a cicatrizar e aí faz casquinha, aí puxa para a orelha e para a cabeça. Ela acordou com uma dor de cabeça e com dor de ouvido. Gritava, gritava, gritava, aí a gente acordou medicando. Acordou gritando tanto, tadinha", explicou ela, acrescentando que esperou a filha se acalmar para seguir com seus compromissos.

A cirurgia de Sophia

Sophia passou por uma cirurgia para corrigir a adenoide e remover as amígdalas, massas de tecido linfático localizadas na parte posterior da garganta. O procedimento, agendado com meses de antecedência, foi realizado sob anestesia geral no último sábado, 9.

Na última segunda-feira, 11, ela contou como estava sendo a alimentação de Sophia no pós operatório. "Está tomando quatro remédios para dor e um antibiótico. Mas já está conseguindo tomar leite de coco e um pouquinho de água. E já está melhorando", contou a influenciadora. 

Vale lembrar que Maíra Cardi também é mãe de Lucas Cardi, fruto do primeiro casamento com o empresário Nelson Rangel e está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro.

Ainda nos últimos dias,  ela compartilhou um vídeo com detalhes da gestação e revelou que o casal ainda não decidiu o nome da bebê, mantendo o apelido carinhoso de Bolota. Veja mais!

Leia também: Maíra Cardi revela desejo inédito na gravidez: 'Nunca comi e estou comendo'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

maíra cardi
Mayra Cardi Mayra Cardi   

Leia também

Entenda!

Amanda Djehdian - Reprodução/Instagram

Médica explica benefícios além da estética em cirurgia de Amanda Djehdian para lipedema

HYPNOBIRTHING

O médico explicou mais detalhes dos benefícios da técnica de hipnose usada por Carol Peixinho - Reprodução/Instagram

Médico analisa hipnose durante gravidez de Carol Peixinho: 'Não é uma técnica comum'

CABELOS

Maraisa surge hospitalizada e preocupa fãs; médica explica condição capilar da cantora - Foto: Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'

ANIVERSÁRIO

Marcello Noves completa 63 anos nesta quarta-feira, 13 - Foto: Reprodução/Instagram

Marcello Novaes chega aos 63 anos; Ator e filho compartilham personagem em novela

ENTENDA

Nadja Haddad revelou que o filho recebeu o diagnóstico de roséola - Foto: Divulgação/SBT

Médica explica diagnóstico do filho de Nadja Haddad: 'Não existe um remédio'

Recuperação

Luva de Pedreiro - Foto: Reprodução/Instagram

Luva de Pedreiro é internado e boletim médico revela diagnóstico

Últimas notícias

Maraisa surge hospitalizada e preocupa fãs; médica explica condição capilar da cantoraEspecialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'
Marcello Noves completa 63 anos nesta quarta-feira, 13Marcello Novaes chega aos 63 anos; Ator e filho compartilham personagem em novela
Fabiula Nascimento e Camila Queiroz estão no filme 'Uma Mulher Sem Filtro'Estreias de agosto nos cinemas: veja os 12 filmes que chegam ainda este mês
Astróloga fala sobre futuro de Neymar nos camposAstróloga aponta reflexões e futuro de Neymar no Santos: 'Momento muito delicado'
Virginia mostra semelhança com Maria AliceVirginia mostra foto de sua infância e choca com semelhança com Maria Alice
Armando BabaioffArmando Babaioff exibe foto inédita com seu namorado
Maíra CardiFilha de Maíra Cardi acorda gritando de dor em meio à recuperação de cirurgia: ‘Tadinha’
Marcelo Sangalo entrega mais detalhes de sua participação no projeto Ivete ClareouMarcelo Sangalo revela se vai subir ao palco na turnê de Ivete Sangalo: 'Quem sabe eu toco um pouquinho'
Maria de Fátima usa segredo para chantagear OdeteVale Tudo: Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete
Maria João Bastos está no elenco do filme ‘Uma Praia em Nossas Vidas'Maria João Bastos celebra novo filme no Brasil: ‘Fala de amor, descobertas’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade