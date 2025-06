Filha de Leonardo revela quantos quilos engordou: 'Tô desesperada'

Filha do cantor Leonardo, a influencer Jéssica Beatriz Costa usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre sua vida pessoal

Filha do cantor Leonardo, a influencer Jéssica Beatriz Costa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para compartilhar um desabafo sobre sua vida pessoal. Em uma publicação, ela contou que ganhou 10kg desde sua viagem à Colômbia, no início do ano, e disse que voltará para a sua rotina com o objetivo de perder peso novamente.

"Gente, eu engordei nessas últimas viagens, desde a Colômbia, 10kg. É nítido pelo meu rosto, que está redondo. Mas vocês vão ver, vou perder [esses quilos]. E é isso. Deixar registrado para vocês e para mim para eu poder lembrar. Tô desesperada. Mas já comecei a semana plena, consegui fazer a dieta, fiz meu exercício. Agora vou ficar um bom tempo sem viajar e focar em uma rotina saudável. Já comecei a semana bem", ela confessou.

Em seguida, contou que não tem equilíbrio em seu estilo de vida. "Emagreço rápido porque sou muito 8 ou 80. Ou eu estou comendo nada, ou estou comendo o mundo. Engordo muito também por causa de bebida. Vou viajar, não vou deixar de fazer minhas coisas. Aí esqueço que existe vida pós-viagens. Hoje comi uma maçã. E água. Sou desse jeito. Sei que não está certo, tem que ter equilíbrio, mas eu não tenho. Emagreço a base do Jejum Intermitente. Não consigo com dieta normal", desabafou.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Jéssica Beatriz Costa fala sobre seu peso. Ela iniciou seu processo de emagrecimento em 2023 e passou por uma cirurgia plástica em dezembro daquele ano para remover a pele em excesso do abdômen. Além disso, ela mudou a alimentação e investiu nos exercícios físicos para tonificar o corpo.

Quem são os filhos de Leonardo?

Vale lembrar que o cantor Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o primogênito e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Por sua vez, Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

