Filha de Juliano Cazarré vai parar na emergência de hospital com a mãe

No sábado de carnaval, a pequena Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré e Leticia, precisou ir para a emergência de um hospital e mãe faz agradecimento

Neste sábado de carnaval, a influencer Leticia Cazarré, que é casada com o ator Juliano Cazarré, contou que a filha Maria Guilhermina, de 2 anos, precisou ser levada para a emergência de um hospital no Rio de Janeiro. A menina recebe cuidados médicos em casa, mas a cânula que usa para conectar um dos aparelhos que dão suporte para sua vida quebrou e precisou ser trocada.

Nas redes sociais, a mãe contou que acompanhou a herdeira ao médico e fez agradecimentos pelo apoio neste momento. "E lá vamos nós trocar mais uma cânula quebrada”, disse ela, e completou: "Carnaval de cristão é tempo de penitência! Por aqui a gente faz, mas sempre com alegria. Mais uma ida à emergência concluída com sucesso. Obrigada ao nosso time de médicas, home care, rede Globo — que entram em ação — e todas as amigas — que rezam — pra dar tudo certo".

A filha de Juliano Cazarré nasceu com Anomalia de Ebstein, que é uma malformação congênita rara no coração. Ela ficou internada em seus primeiros meses de vida e passou por cirurgias. Hoje em dia, ela recebe cuidados médicos em casa e faz idas ao hospital para trocar os equipamentos ou quando tem alguma infecção.

O que a Maria Guilhermina tem?

Filha de Juliano e Leticia Cazarré, Maria Guilhermina vive com condições de saúde que exigem monitoramento frequente por causa de sequelas em sua saúde dos tratamentos que faz desde que nasceu. Maria Guilhermina nasceu com a Anomalia de Ebstein, que é uma doença no coração e que foi diagnosticada ainda durante a gestação. Ela passou os 7 primeiros meses de vida internada no hospital. Hoje em dia, ela recebe acompanhamento em casa e vai ao hospital quando acontece alguma intercorrência.

Vale lembrar que Juliano Cazarré e Leticia estão juntos há mais de 13 anos. Os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de sete meses.

