Filha de Juliano Cazarré e Leticia recebe alta após terceira internação no ano

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para compartilhar uma boa notícia. É que sua filha, Maria Guilhermina, de dois anos, que estava internada no hospital desde sexta-feira, 25, recebeu alta e já foi para casa. A pequena, de seu relacionamento com o ator Juliano Cazarré, foi diagnosticada com cardiopatia congênita rara ao nascer.

Na publicação, Letícia compartilhou uma foto tirada pouco depois de deixar o hospital. Na imagem, a pequena aparece acomodada em sua cadeirinha. "Voltando para casa", celebrou ela. Antes de a pequena receber alta, ela compartilhou que passou a madrugada no hospital."Que seja a última noite de UTI, Senhor", pediu.

Para quem não acompanhou, essa é a terceira internação hospitalar de Maria Guilhermina em 2025. Na última sexta-feira, 25, Letícia mostrou os preparativos antes de irem ao hospital: "Engolindo um pão antes de entrar na ambulância". Em seguida, registrou o momento da filha a caminho da unidade médica e revelou que só conseguiram dormir às 3h.

Filha de Juliano Cazarré e Letícia recebe alta - Foto: Reprodução/Instagram

O que a Maria Guilhermina tem?

Filha de Juliano e Leticia Cazarré, Maria Guilhermina vive com condições de saúde que exigem monitoramento frequente por causa de sequelas em sua saúde dos tratamentos que faz desde que nasceu. A pequena nasceu com a Anomalia de Ebstein, que é uma doença no coração e que foi diagnosticada ainda durante a gestação. Ela passou os 7 primeiros meses de vida internada no hospital. Atualmente, ela recebe cuidados médicos em casa e faz idas ao hospital para trocar os equipamentos ou quando tem alguma infecção.

Vale lembrar que Juliano Cazarré e Leticia estão juntos há mais de 13 anos. Os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de um ano.

