Filha de Faustão desabafa sobre fragilidade do apresentador: 'Muito desafiador'

Filha mais velha deFaustão,Lara Silva deu detalhes do estado de saúde do pai, que passou por dois transplantes no último ano — de rim e coração. Em entrevista à revista Quem, nesta quarta-feira (30), ela desabafou sobre a experiência de gravar seu primeiro álbum em meio à fragilidade do pai.

“Tem a questão de saúde do meu pai, obviamente, que não tem como negar. É uma coisa que a maioria das pessoas passa, você ter que enfrentar a fragilidade dos seus pais. Isso é algo muito desafiador, é uma coisa que te muda fundamentalmente, não tem como não mudar”, disse ela.

A cantora, que lançará seu primeiro álbum nos próximos meses, também falou sobre sua escolha de carreira, diferenciando-se do pai e do irmão, João Silva, que comanda um programa na Band. "Essa coisa de estrear em uma carreira nova, onde não sabia nada de nada... Acho que tem muita gente que assume que já sei de tudo pelo meu pai ser quem é. A música é um mercado, é uma indústria muito diferente", opinou.

"Óbvio que tenho muitas facilidades, muitas portas abertas, reconheço isso sempre. Mas, mesmo assim, quero me desafiar e quero melhorar a cada ano para fazer o uso desta dessa atenção da melhor maneira possível, fazendo o melhor trabalho", complementou.

A carreira de Faustão

Faustão Iniciou a carreira aos 14 anos como repórter da rádio Centenário de Araras. Em 1970, assinou contrato com a Rede Record, para apresentar o jornal da noite, onde também era redator. Estreou como apresentador em 1983 com o Balancê, na Band. No ano seguinte, passou a comandar o Perdidos na Noite.

Em 1989, assinou contrato com a Globo e estreou no programa Domingão do Faustão. Em maio de 2008, o programa chegou a sua milésima edição, sendo ele um dos programas de maior rendimento para a emissora. Em 2021, deixou a emissora e anunciou sua contratação de cinco anos na Band, com início programado para janeiro de 2022. Ele encerrou seu vínculo com a emissora em 2023 e está longe da TV desde então.

