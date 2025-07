Filha de Edson, da dupla com Hudson, passa por cirurgia em hospital de São Paulo

O cantor sertanejo Edson e a apresentadora Deia Cypri contaram que sua filha caçula, Bella, de 6 anos, realizou uma cirurgia

O cantor sertanejo Edson Cadorini, da dupla Edson & Hudson, e a a apresentadora Deia Cypriusaram as redes sociais neste sábado, 19 para compartilhar que sua filha caçula, Bella, de 6 anos, realizou uma frenotomia. O procedimeto cirúrgico simples trata-se de um corte parcial no freio lingual para que a pequena fique com a 'língua solta' e foi realizado em um hospital em São Paulo.

"Toda honra e toda Glória a Deus, obrigada Senhor, foi uma cirurgia mais que abençoada! Bella está ótima e se recuperando muito bem! Obrigada a equipe médica que foi incrível em cada detalhe e muito obrigada pelas orações e energias positivas que vcs nos enviaram!", escreveu Deia.

Nos comentários da publicação, o cantor acrescentou: "Deus é bom o tempo todo. Gratidão aos grandes profissionais que cuidaram da nossa linda filha! Agradecer a Deus pela confiança e segurança. Glórias a Deus! Aleluia Jesus! Parabéns, Deia pela sua força! Te amo e amo nossa família!"

Nos stories de seu perfil, a pedriatra surgiu ao lado da menina e contou que ela iria 'cortar um pouquinho da linguinha'

O casamento de Edson e Deia Cypri

Edson e Deia Cypri oficializaram a união há cerca de 12 anos. Em junho de 2023, o casal celebrou os 10 anos de união do casal com uma cerimônia no interior de São Paulo. Em recente entrevista à Revista CARAS, os dois falam sobre o segredo da relação.

"O principal é o amor verdadeiro, porque ele é que ajuda a lidar com as diferenças do outro, sem peso, sem cobrança", disse Edson. "O grande segredo é o respeito e a verdade. Você tem que viver uma vida de verdade, fazer com que aquilo que você deseja se torne realidade dentro do seu relacionamento. A gente é amigo, cúmplice e parceiro. Se sinto que precisamos conversar mais, busco essa comunicação. Você não casa uma vez, você casa todos os dias pela manhã e, no outro dia, você renova esses votos. Brinco com minhas amigas: ‘Caso todo dia’. É regar a plantinha com amor e carinho", acrescentou Deia Cypri. Leia mais aqui!

