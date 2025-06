Fez lipo? Viviane Araujo revela a verdade sobre cirurgia plástica

Viviane Araujo passou por uma cirurgia plástica na região do abdômen há pouco tempo e esclareceu se precisou fazer lipoaspiração

A atriz Viviane Araujo realizou uma cirurgia plástica na região do abdômen há pouco tempo para corrigir uma hérnia umbilical. Agora, ela está em recuperação e resolveu esclarecer uma dúvida dos fãs: Será que ela também fez lipoaspiração?

Viviane contou que não fez lipoaspiração porque já estava com baixo índice de gordura. Ela apenas fez um procedimento para colar a pele do abdômen e remover uma pequena sobra de tecido ao redor da hérnia.

"Não chegou a ser uma lipo. O que acontece, primeiro o doutor André fez a cirurgia da correção da hérnia, da diástase e colocou a 'tela'. Depois, ele veio com um aparelho que descolou minha pele e colou novamente para ela ter uma aderência. Não sei explicar direito", disse ela, e completou: "Ele tirou uma pele bem pequenininha, foi só isso que eu fiz, até porque eu estava magra, não tinha de onde tirar gordura da minha barriga".

Viviane Araujo explicou o motivo da cirurgia da hérnia

Anteriormente, Viviane Araujo também comentou sobre o motivo da necessidade de refazer a cirurgia da hérnia umbilical. "Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, mas na verdade, eu descobri que eu tinha duas hérnias, uma no umbigo e outra fora do umbigo, pela quarta vez estou operando, operei em 2020, antes da gravidez, depois, 2023, depois 24, e agora. E agora eu operei, tive que colocar tela, porque realmente não tinha jeito, foi uma cirurgia por robô, foi bem complexa, mas incrível assim, e eu também tive que tirar um pouco de pele em volta do meu umbigo", falou.

A famosa então esclareceu o motivo de ter feito mais uma cirurgia: "Porque das outras vezes, eu não consegui corrigir essa hérnia, ela ficou escondida um certo tempo, mas com todo esforço que eu tenho, de fazer exercícios físicos, ela voltou, então, por isso que eu operei novamente".

Por fim, ela comentou que passou a ter medo de cirurgias apenas depois de se tornar mãe. "Nunca tive medo de cirurgia nenhuma, sabe, de fazer nada, mas eu vou te falar que depois que eu tive filho, esse medo começa a bater, sabe, real, real, mas é aquilo, né? A gente entrega na mão de deus, a gente procura sempre os melhores profissionais, então assim, confesso que hoje em dia eu tenho um medinho sim", declarou.

