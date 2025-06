Fernando Scherer, o Xuxa, supera vício e psiquiatra analisa: 'Fuga perigosa'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psiquiatra Maria Fernanda Caliani explica como vício se torna válvula de escape, a partir do relato do ex-nadador Xuxa

O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, revelou publicamente ter enfrentado um vício em álcool durante sua trajetória profissional. A confissão escancarou um drama silencioso que atinge atletas de alto desempenho: o peso da pressão emocional nos bastidores do sucesso.

Em entrevista para a CARAS Brasil, a psiquiatra Maria Fernanda Caliani analisou o relato do ex-atleta e explicou por que o álcool é, muitas vezes, usado como uma ‘válvula de escape’ diante da dor psíquica, especialmente em quadros de depressão.

Vício como válvula de escape

Conhecido por representar o Brasil nas Olimpíadas, Xuxa contou que o consumo de bebidas alcoólicas era sua forma de suportar a carga emocional imposta pela carreira. Ao se aposentar das piscinas, ele mergulhou em um período depressivo: “Veio a vontade de parar, e junto com isso, a dificuldade de lidar com tudo o que eu deixava para trás”, revelou.

Segundo a psiquiatra, essa relação entre álcool e dor emocional é comum, mas perigosa: “O álcool é uma substância psicoativa que atua diretamente no sistema nervoso central, provocando uma série de alterações químicas que, inicialmente, causam uma sensação de alívio, relaxamento e até euforia. Psiquiatricamente, ele age sobre neurotransmissores como o GABA e a dopamina: o primeiro reduz a atividade cerebral (trazendo um efeito sedativo), enquanto o segundo ativa o sistema de recompensa (produzindo prazer momentâneo)”, explica.

“Para muitas pessoas, especialmente aquelas que estão emocionalmente sobrecarregadas, o álcool funciona como um 'anestésico emocional'. Ele atenua temporariamente a dor psíquica, o vazio ou a ansiedade. No entanto, essa fuga é ilusória e perigosa. Com o tempo, o cérebro passa a depender dessa substância para regular emoções que ele naturalmente deveria processar. É aí que surge o risco de abuso ou dependência", diz Caliani.

A especialista pontua que o relato de Xuxa é simbólico: “O caso do Fernando Scherer é um exemplo corajoso e público de como até pessoas de alta performance, que parecem 'invencíveis', podem recorrer ao álcool quando não encontram outra forma de lidar com o sofrimento emocional.”

A depressão por trás das conquistas

Mesmo com fama, conquistas e reconhecimento, Xuxa afirmou que a depressão foi mais difícil do que qualquer medalha que já disputou. Ele chegou a se isolar por seis meses.

Para a psiquiatra, isso reforça que a doença não está ligada à força aparente. “A depressão não escolhe profissão, status social, visibilidade ou força aparente. É uma doença multifatorial, com base biológica, psicológica e social, que pode atingir qualquer pessoa. Para quem está de fora, é difícil entender como alguém com tantas conquistas pode se sentir sem energia, sem prazer ou propósito”, explica.

“Mas a verdade é que a depressão desregula circuitos cerebrais ligados ao humor, motivação e cognição, ela literalmente muda a forma como a pessoa percebe o mundo e a si mesma. No caso do Xuxa, o isolamento por seis meses e a fala de que a depressão foi mais difícil que uma medalha olímpica mostram isso com clareza", diz a especialista.

Ela completa: “Trata-se de uma dor invisível, mas extremamente real, que incapacita — e não por fraqueza, e sim porque o cérebro entra em um estado de colapso emocional e funcional. Reconhecer isso é um passo essencial para reduzir o estigma e lembrar que pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza.”

Autocobrança pode virar armadilha emocional

A dificuldade de lidar com o fim da carreira é outro ponto central do relato do ex-nadador. Segundo ele, assumir que queria parar de nadar foi tão difícil quanto enfrentar a depressão.

A psiquiatra explica: “A autocobrança e a busca constante por validação podem ser altamente corrosivas quando não são equilibradas com autocompaixão. Muitas pessoas de alto desempenho, como atletas, vivem sob a pressão de se manterem relevantes, úteis e produtivos e, quando sentem que estão 'falhando', internalizam isso como um fracasso pessoal.”

“No caso do Xuxa, a dificuldade de assumir que queria parar de nadar é muito simbólica. Encerrar um ciclo, ainda mais um”, finaliza.