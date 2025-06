Fernando Fernandes reflete sobre caminhar novamente, e médica explica: 'Para o resto da vida'

Apresentador estava sem andar há 14 anos; à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire explica tratamento de Fernando Fernandes

Fernando Fernandes (44) emocionou os fãs ao compartilhar, através de seu perfil do Instagram, que caminhou novamente após 14 anos, com o auxílio de um robô. Dias depois, o apresentador refletiu sobre o episódio em entrevista ao site Quem, e afirmou que "a tecnologia está começando a reacender essa chama que estava apagada", mostrando que o tratamento pode trazer esperança.

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire explica que o tratamento feito por Fernando Fernandes pode ser bastante benéfico para os pacientes . "A reabilitação dos exoesqueletos trazem uma esperança", explica.

A médica diz que o robô utilizado é um dos mais tecnológicos que existem, e o tratamento está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). "Esse equipamento controla velocidade, suporte do peso corporal e, com isso, vai se dando cada vez mais estímulo para o paciente."

"É o que tem de mais moderno no mundo para reabilitação. Esse treinamento deve ser feito no centro de reabilitação e tem que ter uma prévia avaliação médica, do fisiatra, para as condições clínicas do paciente, presença ou não de deformidades que limitam o uso do equipamento. Não precisam muitas pessoas para ficar ao lado, um fisioterapeuta supervisionando o treino já ajuda muito. Temos no SUS."

Chueire ainda diz que o tratamento para pacientes com lesão medular é contínuo e multidisciplinar. "O acompanhamento de um paciente com lesão medular é para o resto da vida, mesmo que ele não volte a caminhar", acrescenta ela, que lista os profissionais que podem ser envolvidos em um processo como o do apresentador. Confira abaixo!

Médico fisiatra;

Urologista;

Fisioterapeuta;

Terapeuta Ocupacional.

"[É preciso] avaliar a prevenção de feridas e escaras, já que muitos desses pacientes têm alteração de sensibilidade; Sempre fazer avaliação das partes dos rins, e também treinar a parte do intestino neurogêneo; Cuidar da parte da bexiga neurogênica", completa.

QUEM É FERNANDO FERNANDES?

Nascido em São Paulo, Fernando Fernandes é apresentador e ex-atleta paralímpico brasileiro. Ele se tornou conhecido nacionalmente após participar do BBB 2 (Globo) e por ter se tornado tetracampeão mundial de paracanoagem após um acidente de carro em 2009. Influenciador digital, ele já comandou o reality No Limite (Globo) e atualmente está no Esporte Espetacular, também da emissora global.

