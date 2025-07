Fernanda Paes Leme fala sobre doença intestinal silenciosa e médica alerta: 'Grande impacto'

Atriz Fernanda Paes Leme revela como a ioga e a mudança alimentar ajudaram no tratamento da doença crônica

Em fevereiro de 2017, Fernanda Paes Leme (42) dividiu com seus seguidores um momento delicado de saúde: o diagnóstico da Síndrome do Intestino Irritável (SII), uma condição crônica que desregula o funcionamento intestinal e impacta diretamente a qualidade de vida de quem convive com ela.

Na época, a apresentadora contou que precisou adaptar sua rotina para lidar com os sintomas dolorosos da doença. “2017 começou lindo, mas logo veio uma complicação chamada Síndrome do Intestino Irritável. Fui ao médico, fiz exames. Por causa disso, precisei mudar algumas coisas na rotina, principalmente na alimentação e nos exercícios. Ioga foi super recomendada e comecei a reeducação alimentar. O bom é que, com disciplina, já estou ótima e não tive mais dores. É importante não ignorar sinais do corpo... eu sentia dores fortes, cólicas, e deixava pra lá, até ter uma crise séria. Procurem profissionais e se cuidem sempre! Ah, e eu que achava que não ia curtir, estou amando fazer ioga", disse.

Para compreender melhor a SII, CARAS Brasil conversou com a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, que destaca a complexidade do diagnóstico. “A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é uma condição crônica que afeta a comunicação entre o intestino e o cérebro, caracterizada por dor abdominal recorrente, alterações no hábito intestinal (como diarreia, constipação ou alternância entre os dois), distensão e sensação de inchaço. Importante destacar que não há alterações detectáveis em exames laboratoriais ou de imagem. É uma com grande impacto na vida do paciente", explica.

O diagnóstico, segundo a médica, é clínico e pode ser confundido com outras condições. “O diagnóstico é clínico, baseado nos critérios de Roma IV. Exames são solicitados para excluir outras condições. O que muitas pessoas não sabem é que outras doenças podem se confundir com a SII, como o SIBO (supercrescimento bacteriano do intestino delgado) ou até mesmo a endometriose e outras intolerâncias alimentares. Muitas mulheres com endometriose são inicialmente diagnosticadas com SII, pois os sintomas podem ser semelhantes. Por isso, o olhar atento e especializado é fundamental", finaliza a especialista.

Qualidade de vida e cuidados contínuos

O caso da atriz reforça a importância de não ignorar sintomas persistentes e buscar ajuda médica. A adoção de hábitos saudáveis, como ioga e reeducação alimentar, é um passo essencial para reduzir os sintomas e melhorar o bem-estar, especialmente quando a condição é detectada precocemente.